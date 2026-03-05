今「驚蟄」水氣通過上午全台雨…這時趨緩回暖 明又變天

今天是24節氣的「驚蟄」，象徵春雷初響，萬物萌發的景象。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，上半天仍有較多的雲層水氣通過台灣，各地有短暫陣雨的天氣型態。下午到晚間雲雨帶的空檔有機會來到台灣附近，西半部新竹及以南地區降雨逐漸減少或停止，轉為多雲或陰的天氣，桃園以北、大台北到東半部可能持續會有些局部短暫陣雨機會。

他說，午夜過後至明天清晨，鋒面將通過北台灣，北部、東北部、東部的降雨逐漸增多，中南部比較不受影響，還是維持多雲的天氣型態。明天白天之後東北季風逐漸增強，中層水氣通過，北部、東半部短暫陣雨，海面上可能有局部對流系統發展，雖然對陸地上的影響不大，但是在東北季風迎風面基隆北海岸、宜蘭、花蓮可能有較多累積雨量，中南部維持多雲的天氣。

溫度方面，今天處於回升的趨勢，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫22至24度，中部及花東高溫23至25度，南部24至26度，上半天各地降雨仍較明顯，實際高溫有可能低於預期。今晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫17至18度，空曠地區低溫約16度上下，南部及花東都市地區低溫18至19度，空曠地區低溫約17度上下。

吳聖宇表示，明天隨著東北季風增強，北部、東北部白天高溫會降到19至21度，花東地區高溫22至24度，中南部比較不受影響，加上天氣仍較好，中部高溫可到24至26度，南部高溫甚至預報到27至29度，南北之間溫度差異會比較明顯。夜晚到周六清晨中北部、東北部都市地區低溫降到15至17度，空曠地區有機會出現14度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫也會降到17至19度，空曠地區低溫可能來到15至17度之間。

周末兩天持續受到東北季風影響，吳聖宇表示，不過水氣減少，空氣轉乾，因此降雨將縮減到東北季風迎風面的區域，包括基隆北海岸、宜蘭到花東一帶仍可能持續會有局部短暫陣雨機會，其他地區則是多雲到晴的天氣為主。

北台灣較為偏涼，他說，尤其是周六溫度會比較低，北部、東北部白天高溫降到17至20度間，花東地區高溫20至23度，中部高溫23至25度，南部高溫仍有25至28度。夜晚到周日清晨在中北部、東北部都市地區低溫會進一步降到14至16度，空曠地區可能出現12至14度低溫，南部及花東都市地區低溫也會降到16至18度，空曠地區低溫14至16度，要注意輻射冷卻作用可能造成的局部較低溫情況。

周日白天北台灣及花東地區的溫度會略為回升，吳聖宇表示，北部、東北部高溫回升到20至22度，花東地區高溫也會回升到22至24度，中部高溫24至26度，南部高溫維持在26至28度左右。夜晚到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫會上升到15至18度，空曠地區仍可能出現14度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區仍可能出現16度或以下低溫，注意輻射冷卻作用造成的局部低溫現象。中南部地區的日夜溫差相當明顯，早出晚歸要多留意。

吳聖宇表示，下周一、下周二又會有下一波東北季風再度遞補下來，屆時仍將維持東北季風型的天氣，迎風面降雨機會較高，背風面中南部比較不受影響，天氣維持穩定。溫度方面也是北台灣再度下降，全天較為偏涼，其他地方為日夜溫差變化較為明顯的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。