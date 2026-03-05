快訊

差點「被公車綁架」！她曝驚魂經歷：連司機也救不了我

聯合新聞網／ 綜合報導
公車示意圖。圖／AI生成
公車示意圖。圖／AI生成

一名女網友近日於Dcard論壇發文，分享了一段她乘坐公車時的驚魂經歷。她在標題以「我差點被公車綁架」引起關注，並詳細描述了整個事件的始末，讓許多網友為之震驚。

該名女子表示，平日通勤都會搭乘915或647路線公車。事發當日，她如常搭上915路線公車，起初因座位已滿，站了一段時間後才找到座位坐下。出於安全考量，她繫上安全帶並調整至非常緊的狀態。然而，當公車即將抵達她的下車站點時，她驚訝地發現安全帶竟無法解開。無論她如何按壓解開按鈕或嘗試拉動，安全帶始終紋絲不動，讓她陷入困境。

隨著公車到站，其他乘客陸續上下車，她卻因安全帶牢牢卡住而無法下車，眼看公車關門繼續向前行駛，她焦急地趁紅燈時向司機求助。司機了解情況後多次嘗試解開安全帶，但始終未能成功，車上其他乘客也主動伸出援手，但周圍的人皆未攜帶剪刀或美工刀等工具，一度讓她感到絕望。

就在此刻，一名女乘客拿出一把未拆封的綠色美工刀。經過簡短討論後，司機決定割斷安全帶插扣處的布料，以便日後更換零件。隨著刀片切開布料的聲音響起，安全帶終於成功斷開，該女子得以脫困。她隨即向司機及三名熱心乘客表達感謝，並順利下車繼續行程。

此篇文章曝光後，引發網友熱烈討論。有網友留言表示：「蠻可怕的，如果車子起火跑不掉怎麼辦」、「可以寫信給公車公司感謝一下司機」。也有人分享類似經歷：「我也曾被公車安全帶綁過，但司機大哥很帥氣地直接拿剪刀幫我剪了下來。」

然而，也有網友對此事件感到不可思議：「好神奇的經驗」、「又多了一個都市傳說：會綁架女子的公車」、「故事離奇到AI都寫不出來」。

