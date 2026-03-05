今天驚蟄水氣多 賈新興：東北季風接力 新竹以北+宜蘭早晚氣溫偏低

未來1周兩波東北季風影響，今天是24節氣的「驚蟄」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明後兩天、下周一至下周三，東北季風影響，新竹以北及宜蘭早晚偏涼冷。今天水氣仍偏多，桃園以北及宜蘭局部雨。

天氣趨勢，他說，明天至周六，受東北季風影響， 其中，明天桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，竹苗及花東亦有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。周六，北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，桃園及台東亦有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，周日，北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，午後台東至鵝鑾鼻一帶亦有零星短暫雨。下周一至下周三，受東北季風影響，其中，下周一，北北基宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周二，台中以北、宜花東及高屏有零星短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。

他說，下周三，北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨，午後台中山區有零星短暫雨。下周四，清晨花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫雨。下周五，午後台中以南山區及花東山區轉多雲。下周六，午後苗栗以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。