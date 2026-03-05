快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

Google Pixel 10a開箱！Tensor G4加持 3大旗艦AI拍照功能實用升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 10a薰衣草紫（左）與上一代Pixel 9a的鳶尾紫（右）相比顏色稍微加深，色調中多加了一點的藍色調。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10a薰衣草紫（左）與上一代Pixel 9a的鳶尾紫（右）相比顏色稍微加深，色調中多加了一點的藍色調。記者黃筱晴／攝影

今年第一季還沒結束，手機市場就已經非常熱鬧，Google也延續慣例在此時推出A系列新機Pixel 10a，以相對親民的定價策略，吸引渴望體驗最新AI功能、卻對頂級硬體規格沒有極端要求的使用者。在Pixel 10a正式上市之前，記者搶先試用了新機，感受一下在加入了新的AI功能後，是否能讓中階機種也能享有接近旗艦級的使用體驗。

在外觀設計上，Pixel 10a延續前代的全平整背蓋風格，相機模組與機背齊平的設計，平放在桌面時不會晃動。在現今手機相機模組越來越巨大且突出的趨勢下，這樣的設計確實讓握持感更加俐落，同時也能有效減少日常使用中相機條邊緣刮傷的風險。

正面配置6.3吋Actua螢幕，最明顯的變化在於亮度表現，相較前代提升約11%，峰值亮度可達3000尼特，在戶外陽光下仍能維持良好可讀性。背蓋則同樣採用質感細膩的霧面材質，不僅防指紋沾染，手感也相當好。今年推出的薰衣草紫色與上一代Pixel 9a的鳶尾紫相比顏色稍微加深，色調中多加了一點的藍色調，整體風格還是偏向柔和，辨識度相當高。

相機維持與前代相同規格組合，主鏡頭採用4,800萬畫素感光元件，搭配1,300萬畫素超廣角鏡頭，在多數光線環境下都能拍出穩定的影像品質。這次新增的「微距對焦」功能，雖然仔細檢視畫面時稍微看得出AI著力的痕跡，但大幅增加的取景彈性確實讓中階機種更容易隨手拍出更具視覺張力的特寫作品。

效能方面搭載與旗艦機同級的Tensor G4處理器，使Pixel 10a在日常操作中運作皆相當流暢穩定，除了可順暢使用各種Google AI助理、生成內容、即時翻譯等功能，更重要的是，能徹底發揮將Pixel系列廣受好評的旗艦級AI攝影工具，展現極佳效果。

像是A系列首度加入的「拍照指導」功能，能即時利用Gemini模型識別拍攝場景，快速在拍攝時提供構圖與取景建議，對初學者或是想要嘗試不同拍法靈感的使用者來說非常實用。「自動完美合照」則是變得更方便，只需按下1次快門，系統就會自動分析多張影格，並透過AI運算合成最完美的1張。而解決合照總是少一人痛點的「一起拍」功能，這次則是升級支援了寵物辨識，讓毛小孩也能與主人完美合成在同一張合照中。

續航力方面，Pixel 10a在日常使用下大致可維持1天以上電力，官方標示可達30小時左右，在極端的超級省電模式下，電池續航力最長可達120小時，比Pixel 9a更多出20小時，對多數一般使用者而言已相當足夠。此外Google提供長達7年的系統與安全更新，也提高了A系列的耐用性。

整體而言，Pixel 10a延續A系列定位，是款表現均衡、能以最實惠價格體驗最新Pixel AI功能的中階智慧型手機。不過，1年半前推出的Pixel 9目前市場價格已下滑至接近甚至低於Pixel 10a定價，在規格相近的情況下反而可能提供更高的硬體體驗；而Pixel 9a至Pixel 10a的硬體升級幅度不大，若對新增的AI功能沒有特別需求，價格更具競爭力的Pixel 9a仍極具吸引力，大家在選購時可衡量對最新AI應用的依賴程度來做選擇。

Pixel 10a推出薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰與曜石黑4種亮眼選擇。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10a推出薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰與曜石黑4種亮眼選擇。記者黃筱晴／攝影

Pixel 10a（右）與上一代Pixel 9a（左）尺寸有微幅變化，插槽配置也有調整。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10a（右）與上一代Pixel 9a（左）尺寸有微幅變化，插槽配置也有調整。記者黃筱晴／攝影

Google Pixel 10a，建議售價16,490元起。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel 10a，建議售價16,490元起。記者黃筱晴／攝影

新增「微距對焦」功能讓構圖更靈活，但仔細檢視畫面時稍微看得出AI著力的痕跡。記者黃筱晴／攝影
新增「微距對焦」功能讓構圖更靈活，但仔細檢視畫面時稍微看得出AI著力的痕跡。記者黃筱晴／攝影

「拍照指導」功能，依照構圖與取景建議，即可拍出理想照片。記者黃筱晴／攝影
「拍照指導」功能，依照構圖與取景建議，即可拍出理想照片。記者黃筱晴／攝影

4,800萬像素廣角鏡頭與1,300萬像素超廣角鏡頭組成的後置雙鏡頭系統，在散景、線條銳利度上都有不錯表現。記者黃筱晴／攝影
4,800萬像素廣角鏡頭與1,300萬像素超廣角鏡頭組成的後置雙鏡頭系統，在散景、線條銳利度上都有不錯表現。記者黃筱晴／攝影

現今手機盒裝內容都走簡約永續風格。記者黃筱晴／攝影
現今手機盒裝內容都走簡約永續風格。記者黃筱晴／攝影

「拍照指導」功能，能即時利用Gemini模型識別拍攝場景，快速在拍攝時提供構圖與取景建議。記者黃筱晴／攝影
「拍照指導」功能，能即時利用Gemini模型識別拍攝場景，快速在拍攝時提供構圖與取景建議。記者黃筱晴／攝影

Pixel 10a（右）與上一代Pixel 9a（左）天線配置方式也不同。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10a（右）與上一代Pixel 9a（左）天線配置方式也不同。記者黃筱晴／攝影

Pixel 10a（右）螢幕邊框些微變窄，但依舊頗有存在感。記者黃筱晴／攝影
Pixel 10a（右）螢幕邊框些微變窄，但依舊頗有存在感。記者黃筱晴／攝影

Pixel 手機

延伸閱讀

全方位AI手機王者登場！三星Galaxy S26旗艦系列在台上市　頂級攝錄再創「演唱會神機」巔峰

Gemini正顛覆iPhone…以後還需要買手機嗎？

相關新聞

過年阿嬤紅包給1300元！母憂不吉利 網安慰揭「是它惹禍」

有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表示對於過年期間阿嬤包給兩個小孩的紅包金額感到不滿。她指出，阿嬤包給孩子每人1300元，認為這個數字「不吉利」，並提出疑問：「我要如何不收她紅包，或是包回給她？」

玉山不是白得漂亮 10公分積雪讓碎石坡暗藏滑墜危機

玉山今天凌晨降雪，排雲山莊至主峰明顯積雪，最深約10公分。玉管處表示，主峰一帶夜間與清晨氣溫持續低於0度，積雪不易融化，步道極度溼滑，非必要勿登玉山群峰。

差點「被公車綁架」！她曝驚魂經歷：連司機也救不了我

一名女網友近日於Dcard論壇發文，分享了一段她乘坐公車時的驚魂經歷。她在標題以「我差點被公車綁架」引起關注，並詳細描述了整個事件的始末，讓許多網友為之震驚。

台鐵「埔心-楊梅」鋼軌出現裂縫致號誌異常 列車延誤下午2時才能修復

台鐵今早11時8分埔心=楊梅間發生路線故障事件，軌道鋼軌出現裂縫，號誌出現異常現象，採單線雙向行車，列車出現延誤，預估下午2時才能修復。

勞動節連假離島航線9.3萬座位 將實施退票費用分級制

今年勞動節有3天連假，交通部民航局今宣布，離島管制航線將提供1160架次，計9萬3165個座位數，3月9日（下周一）上午9時起開放訂位，另此次勞動節連假起將實施「退票費用分級制」，以鼓勵旅客盡早確認行程。

今「 驚蟄 」雲雨帶通過中 各地短暫飄雨或小雨 明天鋒面+東北季風到

今天是24節氣的「 驚蟄 」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雲雨帶通過中，今天白天各地天氣不穩定，均有短暫飄雨或小雨的機會，今天下午後雲雨帶逐漸離開，降雨機率降低。󠀠

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。