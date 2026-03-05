Google Pixel 10a開箱！Tensor G4加持 3大旗艦AI拍照功能實用升級

今年第一季還沒結束，手機市場就已經非常熱鬧，Google也延續慣例在此時推出A系列新機Pixel 10a，以相對親民的定價策略，吸引渴望體驗最新AI功能、卻對頂級硬體規格沒有極端要求的使用者。在Pixel 10a正式上市之前，記者搶先試用了新機，感受一下在加入了新的AI功能後，是否能讓中階機種也能享有接近旗艦級的使用體驗。

在外觀設計上，Pixel 10a延續前代的全平整背蓋風格，相機模組與機背齊平的設計，平放在桌面時不會晃動。在現今手機相機模組越來越巨大且突出的趨勢下，這樣的設計確實讓握持感更加俐落，同時也能有效減少日常使用中相機條邊緣刮傷的風險。

正面配置6.3吋Actua螢幕，最明顯的變化在於亮度表現，相較前代提升約11%，峰值亮度可達3000尼特，在戶外陽光下仍能維持良好可讀性。背蓋則同樣採用質感細膩的霧面材質，不僅防指紋沾染，手感也相當好。今年推出的薰衣草紫色與上一代Pixel 9a的鳶尾紫相比顏色稍微加深，色調中多加了一點的藍色調，整體風格還是偏向柔和，辨識度相當高。

相機維持與前代相同規格組合，主鏡頭採用4,800萬畫素感光元件，搭配1,300萬畫素超廣角鏡頭，在多數光線環境下都能拍出穩定的影像品質。這次新增的「微距對焦」功能，雖然仔細檢視畫面時稍微看得出AI著力的痕跡，但大幅增加的取景彈性確實讓中階機種更容易隨手拍出更具視覺張力的特寫作品。

效能方面搭載與旗艦機同級的Tensor G4處理器，使Pixel 10a在日常操作中運作皆相當流暢穩定，除了可順暢使用各種Google AI助理、生成內容、即時翻譯等功能，更重要的是，能徹底發揮將Pixel系列廣受好評的旗艦級AI攝影工具，展現極佳效果。

像是A系列首度加入的「拍照指導」功能，能即時利用Gemini模型識別拍攝場景，快速在拍攝時提供構圖與取景建議，對初學者或是想要嘗試不同拍法靈感的使用者來說非常實用。「自動完美合照」則是變得更方便，只需按下1次快門，系統就會自動分析多張影格，並透過AI運算合成最完美的1張。而解決合照總是少一人痛點的「一起拍」功能，這次則是升級支援了寵物辨識，讓毛小孩也能與主人完美合成在同一張合照中。

續航力方面，Pixel 10a在日常使用下大致可維持1天以上電力，官方標示可達30小時左右，在極端的超級省電模式下，電池續航力最長可達120小時，比Pixel 9a更多出20小時，對多數一般使用者而言已相當足夠。此外Google提供長達7年的系統與安全更新，也提高了A系列的耐用性。

整體而言，Pixel 10a延續A系列定位，是款表現均衡、能以最實惠價格體驗最新Pixel AI功能的中階智慧型手機。不過，1年半前推出的Pixel 9目前市場價格已下滑至接近甚至低於Pixel 10a定價，在規格相近的情況下反而可能提供更高的硬體體驗；而Pixel 9a至Pixel 10a的硬體升級幅度不大，若對新增的AI功能沒有特別需求，價格更具競爭力的Pixel 9a仍極具吸引力，大家在選購時可衡量對最新AI應用的依賴程度來做選擇。

Pixel 10a推出薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰與曜石黑4種亮眼選擇。記者黃筱晴／攝影

Pixel 10a（右）與上一代Pixel 9a（左）尺寸有微幅變化，插槽配置也有調整。記者黃筱晴／攝影

Google Pixel 10a，建議售價16,490元起。記者黃筱晴／攝影

新增「微距對焦」功能讓構圖更靈活，但仔細檢視畫面時稍微看得出AI著力的痕跡。記者黃筱晴／攝影

「拍照指導」功能，依照構圖與取景建議，即可拍出理想照片。記者黃筱晴／攝影

4,800萬像素廣角鏡頭與1,300萬像素超廣角鏡頭組成的後置雙鏡頭系統，在散景、線條銳利度上都有不錯表現。記者黃筱晴／攝影

現今手機盒裝內容都走簡約永續風格。記者黃筱晴／攝影

「拍照指導」功能，能即時利用Gemini模型識別拍攝場景，快速在拍攝時提供構圖與取景建議。記者黃筱晴／攝影

Pixel 10a（右）與上一代Pixel 9a（左）天線配置方式也不同。記者黃筱晴／攝影