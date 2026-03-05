快訊

今「驚蟄 」初春的二月韭最美味 專家教料理怎麼挑選

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
初春的二月韭最美味。圖／取自農業部臉書粉專
初春的二月韭最美味。圖／取自農業部臉書粉專

今天是24節氣的「驚蟄 」，農業部在臉書表示，驚蟄為春雷乍響、萬物甦醒，別錯過最好吃的「二月韭」。在這個萬物復甦的節氣，走一趟市場，把這「二月韭」帶回家，迎接生氣蓬勃的季節。

雖然說韭菜一年四季都有生產，但俗話說「正月蔥、二月韭」。農業部說，因為冬季與春季日夜溫差大，且光照度較低，是韭菜適宜的生長環境，因此，這個時候的韭菜口感更甜嫩。

韭菜家族其實各有特色，農業部表示，常見的有白頭韭菜、青頭韭菜 還有韭黃。差別不只在外觀，關鍵在「栽培方式」，白頭韭菜在栽培時，會以木屑覆蓋葉鞘基部，讓基部白化、拉長，因此口感更細嫩；青頭韭菜則不覆蓋，葉色翠綠、香氣濃郁。至於韭黃，要「全程摸黑長大」，因為沒有行光合作用，葉片轉為淡黃，口感也會變得軟嫩不辛辣。

料理上怎麼選？農業部表示，青頭韭菜香氣十足，最適合包水餃、做蚵嗲或爆炒提味；白頭韭菜與韭黃則口感細緻，清炒、煎蛋或涼拌都能吃出它的柔嫩與甜味。

韭菜 農業部 料理 驚蟄

