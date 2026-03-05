快訊

川普第2波全球關稅來襲 美財長：最快本周調升至15%稅率

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日、1人返回看守所

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山銀白世界雪深5公分 氣象署：有積雪結冰霧淞現象

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山氣象站白雪覆蓋，呈現銀白世界。中央氣象署表示，玉山氣象站晚間有降雪，現在降雪停止，雪深5公分，有積雪、結冰、霧淞現象。

中央氣象署表示，今天清晨東北季風影響，各地天氣較涼；華南雲雨區東移，西半部及東北部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東

北部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨；白天起東北季風減弱，各地氣溫回升；華南雲雨區東移，基隆北海岸及西半部山區仍有局部短暫雨，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨，其他地區及金門、澎湖為局部短暫雨後多雲。

明天東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

玉山積雪。圖／中央氣象署提供
玉山積雪。圖／中央氣象署提供

東北季風 玉山

延伸閱讀

明起東北季風接力 專家曝下周2波冷空氣時間點恐大降溫

今「 驚蟄 」降雨漸停回溫 吳德榮：明起北東濕涼 好天氣要等到下周三

今「 驚蟄 」3地區慎防大雨 明起東北季風一波波 北台灣冬衣別收

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

今「 驚蟄 」降雨漸停回溫 吳德榮：明起北東濕涼 好天氣要等到下周三

今天是24節氣中的「 驚蟄 」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系正在通過、減弱中，伴隨降水回波，各地區已有零星飄雨，中部山區及東半部較明顯。今晨氣溫已回升2度左右。

上午6時2分花蓮秀林規模4.1地震 最大震度4級

中央氣象署發布第19號顯著有感地震報告，今天上午6時2分，在花蓮縣政府西北方13.7公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模4.1地震，地震深度20.1公里。

名醫林禹宏離世曾曝1病「生不如死」 蘇一峰：致呼吸道阻塞的嚴重疾病

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏3日過世，享壽60歲，他生前積極抗癌，並公開罹病及治療經歷，鼓勵無數病友。他曾接受聯合報健康版專訪，提及幹細胞骨髓移植兩年後，因罕見且棘手的肺臟排斥問題，導致「阻塞性細支氣管炎（BO）」，支氣管愈來愈狹窄，「那段時間裡簡直是生不如死」。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

今「驚蟄 」初春的二月韭最美味 專家教料理怎麼挑選

今天是24節氣的「驚蟄 」，農業部在臉書表示，驚蟄為春雷乍響、萬物甦醒，別錯過最好吃的「二月韭」。在這個萬物復甦的節氣，走一趟市場，把這「二月韭」帶回家，迎接生氣蓬勃的季節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。