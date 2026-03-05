玉山銀白世界雪深5公分 氣象署：有積雪結冰霧淞現象

玉山氣象站白雪覆蓋，呈現銀白世界。中央氣象署表示，玉山氣象站晚間有降雪，現在降雪停止，雪深5公分，有積雪、結冰、霧淞現象。

中央氣象署表示，今天清晨東北季風影響，各地天氣較涼；華南雲雨區東移，西半部及東北部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東

北部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨；白天起東北季風減弱，各地氣溫回升；華南雲雨區東移，基隆北海岸及西半部山區仍有局部短暫雨，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨，其他地區及金門、澎湖為局部短暫雨後多雲。

明天東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

玉山積雪。圖／中央氣象署提供

