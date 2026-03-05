明起東北季風接力 專家曝下周2波冷空氣時間點恐大降溫

今天是24節氣的「 驚蟄 」，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，東北季風減弱，各地氣溫開始回升；但華南雲雨帶持續東移，環境水氣仍多，桃園以北、東北部、東半部地區及新竹以南山區，都還有局部零星短暫陣雨機會。

明天新一波東北季風再度增強，他說，北部及東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；北部、東北部及東半部地區維持有局部短暫陣雨機會，中南部山區亦有零星短暫陣雨發生，其它地區維持多雲天氣。

他說，根據歐洲模式（ECMWF）今晨最新數值模擬結果顯示，再下二波的東北季風再增強，會分別落在下周一及下周四，屆時迎風面的北部、東北部及東半部地區不但雲量增多、不穩定度增高、降雨的機會增大外；氣溫也會轉趨涼冷。留意春天天氣的快速變化，適時完善最佳的因應準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。