快訊

F-35首度擊落伊俄製戰機 美以武裝庫德族部隊預計數日內展開地面行動

Google Pixel 10a搶先開箱！親民價擁平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop

聽新聞
0:00 / 0:00

明起東北季風接力 專家曝下周2波冷空氣時間點恐大降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
明天起，東北季風一波波接力。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
明天起，東北季風一波波接力。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天是24節氣的「 驚蟄 」，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，東北季風減弱，各地氣溫開始回升；但華南雲雨帶持續東移，環境水氣仍多，桃園以北、東北部、東半部地區及新竹以南山區，都還有局部零星短暫陣雨機會。

明天新一波東北季風再度增強，他說，北部及東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；北部、東北部及東半部地區維持有局部短暫陣雨機會，中南部山區亦有零星短暫陣雨發生，其它地區維持多雲天氣。

他說，根據歐洲模式（ECMWF）今晨最新數值模擬結果顯示，再下二波的東北季風再增強，會分別落在下周一及下周四，屆時迎風面的北部、東北部及東半部地區不但雲量增多、不穩定度增高、降雨的機會增大外；氣溫也會轉趨涼冷。留意春天天氣的快速變化，適時完善最佳的因應準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

桃園 東北季風 氣溫

延伸閱讀

今「 驚蟄 」降雨漸停回溫 吳德榮：明起北東濕涼 好天氣要等到下周三

今「 驚蟄 」3地區慎防大雨 明起東北季風一波波 北台灣冬衣別收

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

5日短暫回暖 6日起東北季風接力報到

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

今「 驚蟄 」降雨漸停回溫 吳德榮：明起北東濕涼 好天氣要等到下周三

今天是24節氣中的「 驚蟄 」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系正在通過、減弱中，伴隨降水回波，各地區已有零星飄雨，中部山區及東半部較明顯。今晨氣溫已回升2度左右。

上午6時2分花蓮秀林規模4.1地震 最大震度4級

中央氣象署發布第19號顯著有感地震報告，今天上午6時2分，在花蓮縣政府西北方13.7公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模4.1地震，地震深度20.1公里。

名醫林禹宏離世曾曝1病「生不如死」 蘇一峰：致呼吸道阻塞的嚴重疾病

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏3日過世，享壽60歲，他生前積極抗癌，並公開罹病及治療經歷，鼓勵無數病友。他曾接受聯合報健康版專訪，提及幹細胞骨髓移植兩年後，因罕見且棘手的肺臟排斥問題，導致「阻塞性細支氣管炎（BO）」，支氣管愈來愈狹窄，「那段時間裡簡直是生不如死」。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

2025年閃電回顧 彰化縣1數據讓專家也稱奇：極端現象

天氣風險公司布建「 全台閃電監測網 」，並分析2025年台灣閃電統計。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，去年台灣周邊的閃電總數，相較2024年減少了2成左右，但也只是回到與往年平均差不多的數量。陸地上整體的分布趨勢沒有明顯變化，雖然閃電密度稍微降低，但熱區還是集中於西半部山脈沿線地區，可見主要的閃電活動貢獻者，還是夏季的午後熱對流雲系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。