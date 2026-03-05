今「 驚蟄 」降雨漸停回溫 吳德榮：明起北東濕涼 好天氣要等到下周三

今天是24節氣中的「 驚蟄 」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系正在通過、減弱中，伴隨降水回波，各地區已有零星飄雨，中部山區及東半部較明顯。今晨氣溫已回升2度左右。

吳德榮說，今天白天起鋒面雨帶續減弱，並逐漸通過，零星飄雨漸停歇，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫雨。北部16至25度、中部16至27度、南部17至28度、東部16至27度。

不過，吳德榮表示，明天東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，再轉濕涼。周六、周日迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，背風面北部轉多雲，中南部晴朗；周六偏冷，周日氣溫略升。下周一轉偏東風，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。

他說，下周二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下周三大陸高壓乾空氣南下，天氣好轉，迎風面局部短暫雨逐漸停歇；下周四起至下周六大陸高壓乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，夜間輻射冷卻強，清晨氣溫低，日夜溫差大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。