今「 驚蟄 」3地區慎防大雨 明起東北季風一波波 北台灣冬衣別收

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今天清晨仍受華南雲雨區影響，各地都有短暫陣雨的機會，白天起水氣逐漸減少。明天東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照片
今天清晨仍受華南雲雨區影響，各地都有短暫陣雨的機會，白天起水氣逐漸減少。明天東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照片

今天是24節氣的「 驚蟄 」，中央氣象署表示，今天清晨仍受華南雲雨區影響，各地都有短暫陣雨的機會，尤其是基隆北海岸、宜蘭及中部山區留意有局部較大雨勢發生的機率。

白天起水氣逐漸減少，基隆北海岸、北部、東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部或零星短暫雨，中南部平地則逐漸轉為多雲的天氣。

氣溫方面，今天清晨東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫為16、17度，南部及花東為18、19度，感受濕冷。白天東北季風減弱，各地氣溫回升，中部以北及宜花高溫為22至24度，南部及台東為24至26度，各地夜晚清晨偏涼。

離島天氣，澎湖陰短暫陣雨，18至21度；金門陰時多雲短暫陣雨，14至21度；馬祖陰短暫陣雨，12至16度。

明天東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六至周日清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周日白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六大台北地區亦有零星短暫雨。

下周一東北季風又增強，下周二東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風減弱，北台灣氣溫回升，早晚天氣仍較涼，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風再一次增強，下周五、下周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

