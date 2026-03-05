2025年閃電回顧 彰化縣1數據讓專家也稱奇：極端現象

天氣風險公司布建「 全台閃電監測網 」，並分析2025年台灣閃電統計。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，去年台灣周邊的閃電總數，相較2024年減少了2成左右，但也只是回到與往年平均差不多的數量。陸地上整體的分布趨勢沒有明顯變化，雖然閃電密度稍微降低，但熱區還是集中於西半部山脈沿線地區，可見主要的閃電活動貢獻者，還是夏季的午後熱對流雲系。

東半部地區閃電次數並不多，但天氣風險公司表示，值得注意的是海上的閃電次數比陸域更多，代表海上其實常有對流雲系發展活動，只是並未移入影響陸域。

從個別區域來看，天氣風險公司指出，澎湖海域到台灣西南沿海的閃電活動較往年平均減少許多，澎湖縣的閃電總數只有往年平均的13.6%，代表對流雲系在台灣海峽南部發展較不活躍。而相對來說，在台灣海峽中部則有明顯的閃電熱區，也就是去年中部外海的對流雲系特別旺盛。

從各縣市的閃電次數距平值來看，天氣風險公司表示，彰化縣的閃電總數較往年平均多出了77.6%，深入追查後發現，彰化縣7月的閃電次數高達11萬5574次，占了彰化全年閃電總數的8成，而且是各縣市單月最高，也將彰化單月最高閃電次數的紀錄推高了1倍之多。

天氣風險公司表示，這個原因不是單純的夏季午後雷陣雨，而是7月接連受到低壓帶、西南風甚至西南氣流影響，不穩定天氣的時間非常長，也才有這麼極端的閃電活動現象。雖然彰化縣的閃電偏多，但僅隔著八卦山的南投卻有不同的狀況，在閃電總數有偏少趨勢，僅較2018年多，研判是最有利午後熱對流雲系發展的弱綜觀環境時間不多，才會造成內陸地區的閃電活動偏少。

關於閃電總數與密度的統計結果，天氣風險公司表示，閃電總數發生的前3名，還是在中南部地區，且過去3年都是這3個縣市名列前3，依序為台南市、南投縣、嘉義縣。閃電密度的排名，第一名依然是嘉義市，以及過去未曾進入過前5名，這次來到第二名位置的彰化縣，第三是台南市。

天氣風險公司表示，這些閃電數字，其實在現實生活中都是一次次的實質威脅，對於雷擊風險的預防，最重要的是別等聽到雷聲才跑。雷擊預警，是與時間賽跑的科學。在營造施工、戶外賽事或水上活動中，我們習慣「 聽到雷鳴 」才開始撤離。但閃電具有高度的不可預測性，往往在第一滴雨落下前就已造成威脅。僅靠耳眼聽察或傳統測雷儀器，在極端天氣面前，可以說是暴露在不小的風險之中。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

2025年各縣市閃電密度。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

2018年至2025年閃電回顧，去年全台灣閃電總數為1199萬2504。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專