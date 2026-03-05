2025年閃電回顧 彰化縣1數據讓專家也稱奇：極端現象

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
2025年各縣市閃電總數。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
2025年各縣市閃電總數。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

天氣風險公司布建「 全台閃電監測網 」，並分析2025年台灣閃電統計。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，去年台灣周邊的閃電總數，相較2024年減少了2成左右，但也只是回到與往年平均差不多的數量。陸地上整體的分布趨勢沒有明顯變化，雖然閃電密度稍微降低，但熱區還是集中於西半部山脈沿線地區，可見主要的閃電活動貢獻者，還是夏季的午後熱對流雲系。

東半部地區閃電次數並不多，但天氣風險公司表示，值得注意的是海上的閃電次數比陸域更多，代表海上其實常有對流雲系發展活動，只是並未移入影響陸域。

從個別區域來看，天氣風險公司指出，澎湖海域到台灣西南沿海的閃電活動較往年平均減少許多，澎湖縣的閃電總數只有往年平均的13.6%，代表對流雲系在台灣海峽南部發展較不活躍。而相對來說，在台灣海峽中部則有明顯的閃電熱區，也就是去年中部外海的對流雲系特別旺盛。

從各縣市的閃電次數距平值來看，天氣風險公司表示，彰化縣的閃電總數較往年平均多出了77.6%，深入追查後發現，彰化縣7月的閃電次數高達11萬5574次，占了彰化全年閃電總數的8成，而且是各縣市單月最高，也將彰化單月最高閃電次數的紀錄推高了1倍之多。

天氣風險公司表示，這個原因不是單純的夏季午後雷陣雨，而是7月接連受到低壓帶、西南風甚至西南氣流影響，不穩定天氣的時間非常長，也才有這麼極端的閃電活動現象。雖然彰化縣的閃電偏多，但僅隔著八卦山的南投卻有不同的狀況，在閃電總數有偏少趨勢，僅較2018年多，研判是最有利午後熱對流雲系發展的弱綜觀環境時間不多，才會造成內陸地區的閃電活動偏少。

關於閃電總數與密度的統計結果，天氣風險公司表示，閃電總數發生的前3名，還是在中南部地區，且過去3年都是這3個縣市名列前3，依序為台南市、南投縣、嘉義縣。閃電密度的排名，第一名依然是嘉義市，以及過去未曾進入過前5名，這次來到第二名位置的彰化縣，第三是台南市。

天氣風險公司表示，這些閃電數字，其實在現實生活中都是一次次的實質威脅，對於雷擊風險的預防，最重要的是別等聽到雷聲才跑。雷擊預警，是與時間賽跑的科學。在營造施工、戶外賽事或水上活動中，我們習慣「 聽到雷鳴 」才開始撤離。但閃電具有高度的不可預測性，往往在第一滴雨落下前就已造成威脅。僅靠耳眼聽察或傳統測雷儀器，在極端天氣面前，可以說是暴露在不小的風險之中。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

2025年各縣市閃電密度。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
2025年各縣市閃電密度。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

2018年至2025年閃電回顧，去年全台灣閃電總數為1199萬2504。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
2018年至2025年閃電回顧，去年全台灣閃電總數為1199萬2504。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

2025年閃電回顧。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
2025年閃電回顧。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

澎湖縣 風險 台灣海峽

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

今「 驚蟄 」降雨漸停回溫 吳德榮：明起北東濕涼 好天氣要等到下周三

今天是24節氣中的「 驚蟄 」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系正在通過、減弱中，伴隨降水回波，各地區已有零星飄雨，中部山區及東半部較明顯。今晨氣溫已回升2度左右。

上午6時2分花蓮秀林規模4.1地震 最大震度4級

中央氣象署發布第19號顯著有感地震報告，今天上午6時2分，在花蓮縣政府西北方13.7公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模4.1地震，地震深度20.1公里。

名醫林禹宏離世曾曝1病「生不如死」 蘇一峰：致呼吸道阻塞的嚴重疾病

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏3日過世，享壽60歲，他生前積極抗癌，並公開罹病及治療經歷，鼓勵無數病友。他曾接受聯合報健康版專訪，提及幹細胞骨髓移植兩年後，因罕見且棘手的肺臟排斥問題，導致「阻塞性細支氣管炎（BO）」，支氣管愈來愈狹窄，「那段時間裡簡直是生不如死」。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

2025年閃電回顧 彰化縣1數據讓專家也稱奇：極端現象

