聽新聞
0:00 / 0:00

涉女足抽血案 師大教授仍開課

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台北地檢署偵辦台師大女足抽血案，去年8月檢調約談台師大教授陳忠慶等證人。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦台師大女足抽血案，去年8月檢調約談台師大教授陳忠慶等證人。圖／聯合報系資料照片

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

去年台師大女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，教育部專案小組清查計畫主持人陳忠慶與周台英，兩人共卅三件計畫涉及血液樣本。後台師大教評會解聘周台英，陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶近日仍在台師大開設課，一門為應用運動生理學，另外兩門為初級足球。

教育部表示，師大教評會決議停聘陳師三年，為完備程序，去年十一月請台師大兩個月內補正資料，但迄今仍未補正，在此之前，不應再讓陳師排課，已要求師大暫停安排，並限期補正文件報教育部。台師大則說，正依程序辦理資料補正，已先請系所調整陳師課程，另外安排適當的教師。

全教總法務中心執行長林金財直言，陳忠慶是依教師法第十八條給予三年停聘，且要報主管機關核准，因此在主管機關尚未核定前停聘還不會生效，然教育部去年十一月就發函台師大，即便當時正遴選新校長，但與補正是兩回事，可見師大消極、教育部也無積極去追，多少導致學生反彈。

周台英 台師大 陳忠慶

延伸閱讀

師大女足抽血案教授陳忠慶仍授課 教團：樣態不適用暫時停聘

彰化教練涉性騷…仍在申復卻復聘「孩不敢上學」 教育處函文校方重新調查

女足抽血案陳忠慶遭停聘仍開課 台師大學生會：校方、教部應說明癥結

女足抽血案教授陳忠慶停聘仍開課 教育部要求暫停陳師授課

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

《燕雲十六聲》邀巨星降臨高雄巨蛋，3月6日帶來「河西」巨量更新

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作 RPG《燕雲十六聲》，將於3月6日推出首個大型資料片「河西」。官方日前釋出改版預告圖後，畫面中暗示巨星降臨與場館

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

北市漢中街口一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。記者昨走訪店家，店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消，會加強訓練、核實結帳品項。商業處昨與消保官稽查，現場標價與POS系統售價一致，無發現標價不實。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。