性平三法修法將滿2周年...民團籲修補漏洞 落實人力配置

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勵馨基金會執行長王玥好（中）、立委范雲（左）、婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右）等，上午在立法院舉行「法律到實務之間差多遠?性平三法修法2周年實務檢視」記者會。記者黃義書／攝影
勵馨基金會執行長王玥好（中）、立委范雲（左）、婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右）等，上午在立法院舉行「法律到實務之間差多遠?性平三法修法2周年實務檢視」記者會。記者黃義書／攝影

性平三法修法將屆滿兩年，勵馨基金會、婦女救援基金會、性別平等學生倡議連線昨指出實務運作漏洞，包括人力與專業支持不足應付增加的案量、三法界定與適用範圍易混淆等，呼籲同步落實人力配置、專業培訓與創傷知情支持，才能真正保護被害人

勵馨基金會執行長王玥好表示，性平三法修法後，整體申訴量明顯增加，一般性騷擾申訴案件從二○二三年的二六五○件，增加至二○二四年的三八三九件；校園性騷擾調查屬實案件也從四八六三件增至五二四一件，平均每萬名學生約十二人遭性騷擾；職場性騷擾專章兩年前上路後，當年即有一五七七件申訴，全年全台性騷擾案件總數已破一萬件。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，當求職者遭遇面試性騷擾時，僅能適用「交換式性騷擾」，保障明顯不足，應檢討將求職者「敵意環境性騷擾」納入性工法的適用範圍內。

勵馨基金會副執行長王淑芬說，性騷法雖明定調查過程應提供心理與法律協助，但各縣市資源差異明顯，導致被害人面臨不平等服務。另還包括反覆性騷擾行為人缺乏處遇機制、境外性騷擾無法管等，應將函釋納入法律，並建立境外案件處理指引及責任歸屬機制。

