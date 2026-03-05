聽新聞
國健署：食品外包裝擬標「紅綠黃」 鼓勵民眾少糖少鹽

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國健署研議食品外包裝新制。圖為衛福部每日飲食指南。記者鄭超文／攝影
國健署研議食品外包裝新制。圖為衛福部每日飲食指南。記者鄭超文／攝影

嗜喝含糖飲料、常吃高鹽食品，國人肥胖、糖尿病、脂肪肝、心血管疾病等風險逐年升高。為調整飲食習慣，鼓勵民眾將含糖飲品換為無糖茶、白開水或原味乳品，國健署長沈靜芬表示，正研議食品外包裝「紅黃綠標示」新制，消費者一眼辨識食品營養，藉此少糖、少鹽。

沈靜芬說，攝取過多精緻糖，除了造成肥胖，也將增加慢性病機率，在推動健康飲食政策上，有必要持續以「少糖、少加工」為重要方向。新版「國人飲食指南」也是朝向健康飲食方向前進。

沈靜芬強調，配合「健康幣」政策，國健署推出Health Go健康管理ＡＰＰ，民眾可記錄身體活動，並與健康幣兌換機制結合，提供飲食紀錄與熱量計算功能。

為了讓消費者在購買食品時能更快速判斷產品健康風險，國健署正推動食品外包裝「前標示」（Front-of-Pack,ＦＯＰ）制度，未來將採紅、黃、綠等三色標示，高糖高鹽等食品標示紅色，低糖、低鹽等食品則為綠色，透過顏色讓民眾了解糖、鹽等成分高低。

沈靜芬說，專家會議已討論食品包裝「紅黃綠標示」細節，對於以糖與鹽等紅黃綠標示，作為界定標準，已有共識。後續由食藥署與食品業者溝通，初期先採宣導與鼓勵等方式，逐步引導業者在食品包裝上導入標示制度。

沈靜芬強調，健康飲食並不一定需要複雜的計算，只要掌握「少糖、少加工、多原型食物」等大方向，就能逐步建立健康、正確的飲食習慣。

