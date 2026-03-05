國健署：食品外包裝擬標「紅綠黃」 鼓勵民眾少糖少鹽

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

2026-03-04 23:49