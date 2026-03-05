聽新聞
婦女再就業獎勵金 擬增至6萬元 「鼓勵女性重返職場」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部針對婦女再就業獎勵金提高至6萬元，並放寬自行尋職也能領。圖／聯合報系資料照片
勞動部針對婦女再就業獎勵金提高至6萬元，並放寬自行尋職也能領。圖／聯合報系資料照片

近十年女性勞參率緩升，但卅歲以後女性常因婚育、照顧因素離職，導致勞參率一路下滑，難以回歸。勞動部為此擬提高婦女再就業獎勵金，從現行的三萬元，提高至六萬元，雇主調整工時獎勵也從最高三萬六千元，提高為六萬元；且二度就業婦女不再僅限透過公立就業服務站推介媒合，自行尋職者也能申請。本月底可望上路。

對此，長期輔導二度就業婦女的民間團體都給予肯定，但也都提及不能只靠錢，還必須協助二就婦女職場調適、強化心理韌性。

勞動部勞動力發展署官員說，近兩年協助就業的二度就業婦女逾三、四萬人，因限定必須透過公立就服機構推介媒合工作，才能申請再就業獎勵金，領獎金的人數不到一成，這次放寬資格，讓透過民間人力銀行等其他尋職管道者也能申請，金額也對齊55Plus就業獎勵就獎，原是穩定就業三個月領三萬，將改成穩就三個月先領三萬，滿六個月再領三萬元，最高可領六萬元。

發展署官員說，雇主無須在公立就服機構登記，只要願意雇用、並提供二就婦女彈性工時職務、支持資源，就可領獎勵金，獎勵金提高至每月五千元，最長十二個月，最高可領六萬元。

社團法人台灣女性生涯發展協會理事長陳若玲表示，EQ、人際溝通、挫折容忍力等心理資本是影響二度就業女性順利重返職場的關鍵，呼籲政府多提供職涯調適支持資源。

得人資源整合創辦人蔡淯鈴表示，建議多給企業提出不同的彈性方案的空間，畢竟不同行業的作業狀況歧異性高，若條件太限縮，對某些行業來說窒礙難行。

人力銀行 勞動部

