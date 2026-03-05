推育兒減工時大獲好評 北市短短4天近30企業申請

台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計畫」，截至昨天中午，短短四天已有近卅家企業申請，均為中小型企業。北市勞動局長王秋冬表示，企業申請踴躍，申請的企業包括批發零售業、診所、進出口貿易、管理顧問業及社團法人協會等。

不少育兒家長也關心中央是否會跟進，全台統一實行。勞動部長洪申翰表示，認同北市推行計畫的初衷與大方向，但若配套沒處理好，實施範圍就無法擴大，恐流於象徵性試辦。

洪申翰表示，育兒家長減少工時的配套必須克服幾個問題，包括勞工薪資補貼、常態性人力頂替、非育兒家長員工的不公平感受，也必須給人資充分的說明、準備時間。若配套無法處理，實施範圍就不容易擴張，也就不太容易變成制度性協助，而流於象徵性試辦。

洪申翰還說，育兒政策不是靠比較，必須靠合作、互動，勞動部方案是希望促成更多合作、互補，將繼續跟企業、勞工、ＮＧＯ討論，審慎研議配套，讓育兒家長減少工時政策具可實現性。

對此，北市府副發言人葉向媛表示，勞動部是全國勞政的主管機關，相關配套措施的看法一定更加精闢而周延，若能提具體想法，北市府一定樂意聆聽。

國民黨議員詹為元質疑，蔣萬安拋磚引玉提出薪資補貼，希望降低雇主的負擔，也讓勞工勇於敢請帶薪的育兒減工時假，「中央政府不做，那就地方來做」，明明行政院說樂見，衛福部說樂觀其成，總統府資政認為是好事，洪申翰卻說是「象徵性試辦？」難道來申請的中小企業都是象徵性申請嗎？洪申翰到底是勞動部長？還是資方部長？