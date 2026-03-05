聽新聞
勞動部加碼！企業育兒津貼每人每年1萬元 小孩給保母帶也能申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部擴大補助企業辦理托育設施及措施。記者林俊良／攝影
鼓勵雇主營造友善育兒職場，勞動部砸超過一點四億元，擴大補助企業辦理托育設施及措施。其中，鬆綁員工子女必須送托到托兒機構的限制，若小孩交給親友、保母照顧，勞動部也補助企業發放育兒津貼，同時也加碼補助金額及比率，每人每年補助提高至一萬元，未滿百人企業補助七成。新制五月上路。

托育與就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，若以目前台灣三歲以下兒童送托比率約五成來算，可領補貼的人口至少翻倍，受惠人數勢必變多。但因勞動部非全額補助，而是向企業邀請、招手，企業願意發放，勞動部才會加碼補貼，也就是說，決定權仍在企業手上，當然也能乾脆不發，就不會多付出。

全國中小企業總會副理事長林倬立則建議，應推動區域共享，開放同一個區域、產業園區的企業可聯合申請方案，如中小企業只有一、二個員工有托育需求，就可聯合鄰近企業共同申請，也可提升參與家數。

勞動部長洪申翰表示，只要企業願意為幫助勞工育兒跨出一步，政府就願意大力支持，尤其對中小微企業的支持會更多。未來也將研議讓中小企業「組隊」，同一個工業區的企業可聯合設置托兒設施。

勞動福祉退休司司長黃維琛說，不論企業規模，勞動部皆提供托兒設施、措施補助，去年總共協助四七六家企業辦理員工托育服務，包括補助廿三家企業托兒設施、四五三家企業托兒措施，總計補助三六三四萬餘元，共一萬二九四七名員工受益。但不少企業反映補助項目僵化、營運與實務困境等，因此修正「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及「推動工作與生活平衡補助計畫」。

補助企業發放育兒補貼方面，黃維琛指出，過去員工子女必須送托托兒服務機構，勞動部才補助企業發放的育兒補貼，現在放寬補貼要件，員工子女若給親友、保母帶，企業照樣發給育兒補貼，勞動部就補助；金額及比率也提高，過去每位員工子女每年最高補助四千元，改為每人每年補助最高一萬元，並分企業規模補助五到七成。

針對企業托兒設施、措施，每年最高補助分別提高至一百萬元，並新增人事費、設施營運補助等。此外，新增事業單位減免員工企托收托費用補助、取消二五○人以上企業附設托兒機構六年不再補貼等規定。

育兒津貼 勞動部 中小企業

