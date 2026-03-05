聽新聞
舞台劇「明星養老院」4月台中封箱

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
由知名電視節目製作人王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」，四月十八、十九日在台中市中山堂演出。圖／聯合數位文創提供
由知名電視節目製作人王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」，四月十八、十九日在台中市中山堂演出。圖／聯合數位文創提供

知名電視節目製作人王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」，四月十八、十九日將在台中市中山堂演出，這次是中台灣地區「封箱」最終場。王偉忠表示，這齣舞台劇不只說大明星故事，也說出大家的情懷，很多觀眾看完覺得「瞬間回春」，透過劇情與熟悉的經典歌曲，讓心靈充電，帶出溫暖與感動的力量。

「明星養老院」是齣有笑有淚的喜劇，以明星專屬養老院為場景，集結黃金陣容方文琳、楊烈、黃嘉千郎祖筠、黃浩詠、陳漢典洪都拉斯羅美玲以及網紅泰國娘娘演出，描寫明星們面對舞台光環消退的人生百態，企圖在網路時代找回活力，過程笑料百出，結局感人至深。

劇情描寫大明星生活，劇中角色都發揮實力現場演唱，讓觀眾沉浸式體會明星的舞台魅力，口碑與票房俱佳。還有觀眾紅著眼眶表示，「現場演唱太動人，旋律一響起、渾身感動到起雞皮疙瘩，彷彿瞬間回到十七、八歲」。

「明星養老院」由金星文創、聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，四月十八、十九日在台中最後一輪演出，購買「明星養老院」與于子育、郭子乾、王偉忠主演的「謝謝大家收看」兩齣舞台劇聯票，可享九折優惠（八百元票區不適用），購票請洽udn售票網 https://gsbravo.com/en07Riuqm

