回歸身體的純粹 雲門舞集2026再舞鄭宗龍關鍵神作「一個藍色的地方」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
「一個藍色的地方」捕捉鄭宗龍旅居紐約時對孤獨與焦慮的細微觀察，舞者以冷冽的肢體呈現都市人的心理地貌。圖／雲門舞集提供 攝影／劉振祥
網路的便利導致資訊爆炸、AI等科技反過來主導人類生活。在這樣眾聲喧嘩的混亂時代，雲門舞集藝術總監鄭宗龍決定回到自己最純粹的時刻，今年上半年重新推出創作生涯中期的兩部關鍵作品—「一個藍色的地方」與「來」。創作於2013到2015年的這兩件作品，尚未加入多媒體等喧嘩聲光，展現舞者最純粹與純淨的身體語言。「我想回到最純粹的時刻，看看能長出甚麼新的東西。」鄭宗龍表示。

雲門舞集今天舉行春酒，公布2026年計畫。在 2026 年，雲門舞集將有 27 週處於演出狀態，足跡橫跨亞、歐、美三大洲。

雲門舞集表示，上半年以藝術總監鄭宗龍創作生涯中期的兩部關鍵作品「一個藍色的地方」與「來」展開嘉義、高雄及台北國內巡演，作為年度起手式；下半年則由首度舉辦的國際夏季舞蹈營揭開序幕，以及 8 個國家的邀演，將排練場內的身體實務與能量，延展至國內外的舞蹈專業領域，雲門劇場則持續以「春鬥」作為創作者編創的平台。

上半年由鄭宗龍雙舞作巡演展開序幕，選取其 2013 至 2015 年間—即升任雲門２藝術總監（2014）前後的重要作品，同時也是編舞家在充滿實驗色彩的「春鬥」平台中，正經歷著從個人內在情緒到集體文化記憶的視角切換。

2013年的舞作「一個藍色的地方」，捕捉鄭宗龍旅居紐約時對孤獨與焦慮的細微觀察，舞者以冷冽的肢體呈現都市人的心理地貌。2015年完成的「來」，則轉化台灣民間信仰中的八家將與陣頭語彙，透過鼓聲與步伐構成強烈節奏，為淡水雲門劇場2015年落成時開幕首演之作。兩部作品勾勒鄭宗龍藝術語言成形的「中間段落」，對於身體語彙、題材開拓、舞台節奏與觀看方式的多元嘗試。

6 月在雲門劇場登場「春鬥 2026」，邀集三位不同世代、不同文化養成的創作者同台：來自屏東三地門排灣族編舞家巴魯．瑪迪霖（Baru Madiljin），轉化原住民族身體記憶；匈牙利編舞家維克多．塞里（Viktor Szeri），帶來歐洲當代表現性肢體；首度編創劇場作品的林品碩，探索舞者自身動作結構。三位創作者以不同視角回應當代身體經驗，也與春季雙舞作形成對照。

下半年雲門將展開全球巡演，預計造訪 8 個國家、演出近 30 場，橫跨亞歐美，並首度受邀於多個重要藝術節演出。如首度造訪芬蘭、於赫爾辛基藝術節演出「十三聲」。

鄭宗龍也透露，新作已在構思中，「饅頭出現了，但還不知道會揉成甚麼樣子。」兩年推一件新作的他，形容去年作品「關不掉的耳朵」掏出許多內心的黑暗能量，新作會翻轉成光明力量嗎？他現在也還不知道。

