飆漲5倍 500坪工地 土方處理費上億

聯合報／ 記者劉懿萱郭韋綺張議晨宋原彰／連線報導
國土署元旦實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，引爆土方之亂，建商指土方處理費用大漲。記者劉學聖／攝影
國土署元旦實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，引爆土方之亂，建商反映，指土方處理費用大漲四到五倍，最高喊到每立方公尺四五○○元。國土署長蔡長展指出，全台平均處理費用為每立方公尺一二三五元，直轄市每立方一五四五元；內政部也函請公平會協助啟動調查，釐清有無不當聯合行為。

國土署實施土方流向新制，包括全流向電子化、砂石車強制加裝ＧＰＳ等，土資場最終去化量能不足，導致無人敢收土，雖然後續提出配套措施滅火，但全台土方處理費飆漲，價格直逼混凝土價格，一個五、六百坪工地，開挖地基土方費就要上億元，建商不願開工。

不過，地方官員透露，土方流向透明化遏止非法棄土，處理費用本來就會成長，合理價格約在每立方二千元，市場卻喊到每立方三、四千元，恐有哄抬情況。

蔡長展說，目前調查全台平均土方處理費為一二三五元，直轄市土方處理費用平均每立方公尺為一五四五元，台北市是全國平均處理費用最高，其次為新竹市與彰化縣，均超過每立方二千元。

內政部次長董建宏指出，土石方去化問題已有配套措施，包括台北港將民間土方收容範圍自原北北基桃地區，進一步擴增納入新竹縣市、宜蘭縣；同時協助地方政府設置土方暫置場，紓解開挖中工程出土需求。

內政部也函請公平會協助啟動調查，釐清有無不當聯合行為，或違反公平交易法情事。公平會表示，內政部及地方政府發現相關具體事證，可交由該會立案調查。

高雄市不動產建築開發商業同業公會理事長柯俊吉直言，土方新制要有適應期，要將土方之亂引發的問題解決仍要一段時間；至於營建混和廢棄物，則仍要進到土資場分類後才能去化。

土資業者指出，由於政府加強管控與稽查，標準愈來愈高、要求愈來愈嚴格，處理費用持續攀升。

國土 公平會 土方 內政部 漲價

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

《燕雲十六聲》邀巨星降臨高雄巨蛋，3月6日帶來「河西」巨量更新

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作 RPG《燕雲十六聲》，將於3月6日推出首個大型資料片「河西」。官方日前釋出改版預告圖後，畫面中暗示巨星降臨與場館

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

北市漢中街口一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。記者昨走訪店家，店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消，會加強訓練、核實結帳品項。商業處昨與消保官稽查，現場標價與POS系統售價一致，無發現標價不實。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

