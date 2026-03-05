台中港土方暫置區 仍未拍板

因應土方之亂，台灣港務公司通過提供台中港區七公頃土地，供台中市政府設土方暫置區，初期可容納廿萬立方公尺，並規畫年底前透過填海造陸擴增至一百四十三萬立方公尺。但相關管理權責、收費標準與行政程序待釐清，港方預估最快年底才可能啟用。

台中港原本因應離岸風電等能源需求，加上港區疏浚衍生土方去化，近年台灣港務公司推動填海造陸，規畫今年底完成填築五十公頃。內政部國土管理署有鑒於營建剩餘土石方去化壓力大增，今年一月廿日跨部會協調，除要求春節前完成暫置場啟用，並擴增填海造陸面積，但因中央與地方權責尚未畫清，暫置場啟用時程一再延宕。

台中港務分公司表示，港方現階段以土地提供為主，並負責土質驗證、車輛管制與監控系統，以及既有查核程序；市府則負責暫置場實際運作與土方媒合。雙方將依港務公司「收容剩餘土石方標準查核管制作業程序」調整權責，涵蓋進場驗證與汙染防制，「但最終管理單位仍未拍板。」

外界關注，暫置區若啟用，如何把關土方來源、防堵亂倒與黑心土方？市府與港方研議中的方向包括全程電子監控，要求進場車輛全面加裝新版規格ＧＰＳ車機，並與國土署電子聯單系統連動，確保土方自工地至港區「全程可追溯」。