新聞眼／大海當土資場 環境生態危機

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉

為整頓營建廢土非法棄置的問題，內政部今年元旦起，推出營建剩餘土石方全流向管理新制，卻因為缺乏配套，去化管道也未先建立，引發全台土方之亂。中央急補破網，端出填海造陸作為解方之一，然而填海造陸卻可能引發自然海岸線的破壞、衝擊海洋生態等危機，製造長期不可逆的生態成本，恐得不償失。

在土方去化與成本飆升壓力下，國土署將目光轉向港區填海造陸，盤算以土方填築作為出口，鎖定台北港、台中港、高雄港與布袋港，儘管這些填海造陸計畫都是既定規畫中的案子，然而原本除了台北港外，其餘港口都是用濬挖土方進行填海造地，其中，台中港更因應政院要求提早在今年開始收容營建剩餘土石方，顯見去化壓力之大。

填海造陸並非毫無風險，以新加坡為例，曾透過大規模造地擴大國土，卻因沉積物增加、海水混濁，導致周邊海域大量珊瑚礁死亡；即便是以「與海爭地」著稱的荷蘭，約兩成國土為人造圩田，近年亦反思人工島與圍堤對魚類棲息地、濕地系統與自然海岸線的破壞，轉向「與水共生」的調適策略。

國際經驗提醒，填海不只是工程技術問題，更是生態與氣候治理課題，更別提回填的土方品質、分類、汙染檢驗等，只要稍有不慎，數十年後恐演成另一場災難。

如今「高雄港填方區工程計畫」進入二階環評，正好說明填海造陸對環境影響的爭議大。台灣作為「海洋國家」應該保護與敬畏海洋，政府卻把大海當成全台灣最大的土資回收場，也再次證明營建土石方處理量能足夠只是表象，也是一撕就破的謊言。解決「土方之亂」若只想以填海為捷徑，既難解燃眉之急，亦可能開啟新的環境爭議，若只想著讓海岸線為倉促的政策埋單，恐將一場產業爭議，轉化為環境生態危機。

