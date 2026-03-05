環團：土方填海 永久破壞海床

高雄港填方區工程計畫昨於環境部進行環評審查，但因填海造陸對環境與生態具顯著不利影響，本案昨經決議進入第二階段環評。環團表示，填海造陸工程會帶給環境不可逆的傷害，痛批政府一再強調土石方是資源，結果卻淪落到得去填海去化，土石方之亂就是國內營建土石方處理的照妖鏡。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，任何開發案依法本來就要進行環評，這次的高雄港填方區工程計畫因環評委員認為有重大影響，所以決議進入二階環評，這樣的結果還可以接受，畢竟填海造陸是永久破壞海床的開發行為，台灣老是拿荷蘭、日本的填海案例來仿效，認為填海可以增加陸地面積是好事，但從海洋生態保育來看，近海的海床與生態就是永久被破壞和消失。事實上，這幾年國際上已逐漸揚棄填海造陸這種高度破壞生態的工法。

許心欣指出，為了解決土石方之亂，台北港、台中港、高雄港等，變成了營建土石方的終點，但回顧營建署時代就一直強調營建剩餘土石方去化沒問題，土資場的量能也足夠，結果現在急著把這些土石方拿去填海造陸，代表原本的處理量能根本就不夠，也打臉土石方是資源的說辭。

大林蒲當地居民、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英認為，這邊的開發已經造成魚類枯竭、生態失衡，空氣的汙染讓人喘不過氣，生活壓力也愈來愈大，高雄港周邊的居民長期與汙染為鄰，居民看醫生的頻率也愈來愈高，種種開發過度也已造成動植物及人類的生存困難，高雄港填方區工程實在不宜開發。