環團：土方填海 永久破壞海床

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

高雄港填方區工程計畫昨於環境部進行環評審查，但因填海造陸對環境與生態具顯著不利影響，本案昨經決議進入第二階段環評。環團表示，填海造陸工程會帶給環境不可逆的傷害，痛批政府一再強調土石方是資源，結果卻淪落到得去填海去化，土石方之亂就是國內營建土石方處理的照妖鏡。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，任何開發案依法本來就要進行環評，這次的高雄港填方區工程計畫因環評委員認為有重大影響，所以決議進入二階環評，這樣的結果還可以接受，畢竟填海造陸是永久破壞海床的開發行為，台灣老是拿荷蘭、日本的填海案例來仿效，認為填海可以增加陸地面積是好事，但從海洋生態保育來看，近海的海床與生態就是永久被破壞和消失。事實上，這幾年國際上已逐漸揚棄填海造陸這種高度破壞生態的工法。

許心欣指出，為了解決土石方之亂，台北港、台中港、高雄港等，變成了營建土石方的終點，但回顧營建署時代就一直強調營建剩餘土石方去化沒問題，土資場的量能也足夠，結果現在急著把這些土石方拿去填海造陸，代表原本的處理量能根本就不夠，也打臉土石方是資源的說辭。

大林蒲當地居民、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英認為，這邊的開發已經造成魚類枯竭、生態失衡，空氣的汙染讓人喘不過氣，生活壓力也愈來愈大，高雄港周邊的居民長期與汙染為鄰，居民看醫生的頻率也愈來愈高，種種開發過度也已造成動植物及人類的生存困難，高雄港填方區工程實在不宜開發。

環境部 高雄港 環團 生態

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

《燕雲十六聲》邀巨星降臨高雄巨蛋，3月6日帶來「河西」巨量更新

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作 RPG《燕雲十六聲》，將於3月6日推出首個大型資料片「河西」。官方日前釋出改版預告圖後，畫面中暗示巨星降臨與場館

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

北市漢中街口一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。記者昨走訪店家，店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消，會加強訓練、核實結帳品項。商業處昨與消保官稽查，現場標價與POS系統售價一致，無發現標價不實。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

