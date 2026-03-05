土方之亂 高港填方造陸 環委：不利環境

土方之亂爭議持續延燒，台灣港務公司、中鋼提「高雄港填方區工程計畫」，規畫在高雄港區內填方一億立方公尺造陸，面積約五○八公頃，屆時將可收容南部營建工程剩餘土石方等。環境部昨召開環評大會審查該案，最終環評委員考量本案對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

由於去年爆出美濃大峽谷事件後，今年開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，卻因合法合規的去化空間不足，又缺乏配套，導致爆發土方之亂，不僅多處建案、公共工程因廢土無處去而停擺，土方處理費用也暴增。國土署為此盤點台北港、台中港、高雄港及布袋港填海工程，盼緩解土方去化壓力，

其中港務公司和中鋼合作，推出高雄港填方工程計畫，計畫於高雄港區水域範圍內，興建南海堤進行造地作業，場址緊鄰南星土地開發計畫、高雄港洲際貨櫃中心、大林蒲地區、鳳鼻頭漁港等，為高雄港目前規畫中最大、最具指標性的填海造陸計畫。將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等，總填方量約一億立方公尺。

不過昨環評審查中，有環評委員表示，本計畫填築的再生粒料應符合環境部公告的再生粒料港灣用途標準，應說明檢測項目、標準和頻率，也建議應建立抽驗機制。

也有環委指出，部分港區淤泥可能有重金屬或有機物汙染等問題，浚挖過程應有完整調查檢測與環境管理計畫，後續與社會溝通上，也要拿出優於過往的溝通方式。

開發單位則指出，已擬定高雄港收容工程土石方作業規定，另高雄港收容再生粒料填海造地作業規定尚未擬定，後續公土及民土將依其規定辦理，再生粒料將盡速完成作業規定。

經環委討論後，認為本案將造成當地環境顯著不利影響，要求開發單位承諾提出海堤及填方作業的具體規畫與期程，並因應極端氣候情境，研提突發汙染事件的防治和緊急應變計畫，最後決議進入第二階段環評查。