聽新聞
0:00 / 0:00

土方之亂 高港填方造陸 環委：不利環境

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
為緩解營建剩餘土石方去化壓力，高雄港規畫在港區內填海造陸，外界憂心對環境造成重大影響。記者劉學聖／攝影
為緩解營建剩餘土石方去化壓力，高雄港規畫在港區內填海造陸，外界憂心對環境造成重大影響。記者劉學聖／攝影

土方之亂爭議持續延燒，台灣港務公司、中鋼提「高雄港填方區工程計畫」，規畫在高雄港區內填方一億立方公尺造陸，面積約五○八公頃，屆時將可收容南部營建工程剩餘土石方等。環境部昨召開環評大會審查該案，最終環評委員考量本案對環境有顯著不利影響，決議本案進入第二階段環評。

由於去年爆出美濃大峽谷事件後，今年開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，卻因合法合規的去化空間不足，又缺乏配套，導致爆發土方之亂，不僅多處建案、公共工程因廢土無處去而停擺，土方處理費用也暴增。國土署為此盤點台北港、台中港、高雄港及布袋港填海工程，盼緩解土方去化壓力，

其中港務公司和中鋼合作，推出高雄港填方工程計畫，計畫於高雄港區水域範圍內，興建南海堤進行造地作業，場址緊鄰南星土地開發計畫、高雄港洲際貨櫃中心、大林蒲地區、鳳鼻頭漁港等，為高雄港目前規畫中最大、最具指標性的填海造陸計畫。將收容高雄港維持水深的浚挖土石方、高雄港範圍內工程之浚挖土石方、再生粒料及南部營建工程剩餘土石方等，總填方量約一億立方公尺。

不過昨環評審查中，有環評委員表示，本計畫填築的再生粒料應符合環境部公告的再生粒料港灣用途標準，應說明檢測項目、標準和頻率，也建議應建立抽驗機制。

也有環委指出，部分港區淤泥可能有重金屬或有機物汙染等問題，浚挖過程應有完整調查檢測與環境管理計畫，後續與社會溝通上，也要拿出優於過往的溝通方式。

開發單位則指出，已擬定高雄港收容工程土石方作業規定，另高雄港收容再生粒料填海造地作業規定尚未擬定，後續公土及民土將依其規定辦理，再生粒料將盡速完成作業規定。

經環委討論後，認為本案將造成當地環境顯著不利影響，要求開發單位承諾提出海堤及填方作業的具體規畫與期程，並因應極端氣候情境，研提突發汙染事件的防治和緊急應變計畫，最後決議進入第二階段環評查。

中鋼 公共工程 高雄港 土方 環評 生態

延伸閱讀

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

承諾土石方處理符合規定 五股泰山線輕軌通過環評

解土方之亂 公平會喊：違法聯合行為零容忍、必定嚴格執法

土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

《燕雲十六聲》邀巨星降臨高雄巨蛋，3月6日帶來「河西」巨量更新

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作 RPG《燕雲十六聲》，將於3月6日推出首個大型資料片「河西」。官方日前釋出改版預告圖後，畫面中暗示巨星降臨與場館

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

北市漢中街口一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。記者昨走訪店家，店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消，會加強訓練、核實結帳品項。商業處昨與消保官稽查，現場標價與POS系統售價一致，無發現標價不實。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。