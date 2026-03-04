新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

衛福部網站於三月三日預告「第九版國人膳食營養素參考攝取量及新版每日飲食指南、國民飲食指引等草案」，國健署長沈靜芬指出，與現行版本相較，新版內容呼應全球永續與健康飲食潮流，建議多喝水、多吃蔬菜雜糧，飲食均衡。

新版每日飲食指南的六大類食物種類及分量，僅有乳品被降低攝取量，其餘穀物雜糧、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類均提高分量，其中又以堅果種子的調升比率最高，從每天一份，調升至一份至二份。此外，目前「全穀雜糧類」則修訂為「穀物雜糧類」，建議主食中，應二分之一為穀物雜糧類。

乳品營養 可吃其他食物

為何降低乳品類攝取量？台北醫學大學保健營養學系教授趙振瑞說，乳品營養可從其他食物攝取，患有乳糖不耐症者，建議多吃黑芝麻、豆腐、小魚乾、綠色蔬菜等，攝取足夠維生素Ｄ，促進鈣質吸收。

新版飲食指南特別新增「水章節」訂液體量，將水建議攝取量分為總水分攝取量（飲用水、飲料、飲食中的水）、總液體攝取量（飲用水、飲料），依照不同年齡與性別，訂定不同的水分攝取量建議。

現行建議，成年男性每天應飲用六至八杯水，每杯以二四○毫升計算，約在一五○○至二○○○毫升；新版指引大幅提升飲水建議量，以總液體攝取量為例，年逾三十一歲男性建議每天飲用二四○○毫升，總水分攝取量更高，來到三二○○毫升。

國健署社區健康組組長劉家秀說，水分為維持人體生命及健康不可或缺的重要營養素，新版飲食指南特別新增「水章節」訂液體量，參考國際最新實證資料、我國國民營養健康調查結果，訂定各年齡層所需的水分攝取量建議，可依個人體型、活動量及氣候狀況適度調整。

此外，第九版的「國人膳食營養素參考攝取量」（Dietary Reference Intakes,DRIs），在年齡界限上也有所變動，成年期年齡分層為十九至卅歲、卅一至五十歲、五十一至六十四歲，這部分維持現狀，但六十五歲以上的老年期族群則再分為六十五至七十四歲、七十五歲以上，劉家秀解釋，六十五歲作為成年期與老年期的切點，以利與目前福利政策、退休制度接軌。

沈靜芬表示，新版草案預告之後，國健署將蒐集各界意見，召開專家會議討論與修正，預計於今年第二季公告定案版本。