減重只靠打瘦瘦針 沒想到竟減到臉頰凹陷變老、整天「虛累累」

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
衛福部國健署長沈靜芬（中）、台灣肥胖醫學會理事長林文元（左）、台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵（右）響應世界肥胖日，呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影
衛福部國健署長沈靜芬（中）、台灣肥胖醫學會理事長林文元（左）、台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵（右）響應世界肥胖日，呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影

減重一定要搭配飲食、運動，不能只靠打針、藥物，這就是『減重黃金三角』的概念！」台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，過去曾有打瘦瘦針減重，卻因體重下降太快、蛋白質補充不足導致臉頰凹陷、外觀變老病例，英文叫「Ozempic Face」（瘦瘦針臉）。

高湘涵說，門診中也有病患因快速減重、肌肉大量流失，結果體力大受影響，工作、出門跑步時，一下就疲累不堪，因此減重黃金三角，即「飲食管理」、「規律運動」與「專業評估、藥物輔助」都是環環相扣。

台灣肥胖醫學會今天公布「2026 台灣肥胖認知大調查」結果，大約四成民眾為減重採取極端飲食管理。台灣肥胖醫學會理事長林文元分析，47.5%的受訪者完全不攝取碳水化合物或碳水化合物攝取量很低，40.5%以少量食物取代正餐，像採用「極低量碳水化合物、高脂肪、適量蛋白質」的生酮飲食或「每日只在8小時內進食，其餘16小時都空腹」的168斷食法等，都是極端飲食，也有人每天只吃一餐。

林文元表示，如果採用極端飲食模式，易傷害身體健康，即使短時間內體重下降，只要一恢復過去飲食習慣，體重馬上反彈。調查也發現，受訪者中，大約九成曾採用自主飲食控制，搭配運動，只有約兩成曾接受專業評估。研究顯示，雖然許多肥胖症病患自行飲控、運動，希望順利減重，但若有專業醫療團隊協助、支持，更有機會提升長期效果，並維持健康體重。

林文元提醒，亞洲人因為體質，即使體重較輕，也較容易出現內臟脂肪堆積，因此更要留意體重變化。若有肥胖、體重過重，即使已十分努力，減重效果還是不好，可尋求專業醫療團隊幫助，團隊成員包含醫師、營養師、藥師、衛教師等，若須使用輔助藥物，專業團隊的支持更是重要。

衛福部國健署長沈靜芬指出，肥胖防治不僅需要社會共同參與，更需要個人建立正確的健康知識，主動付出行動，可從翻閱電子書「一起聊聊肥胖症：你該問的100+件事」、每天多走10分鐘開始，並將正確觀念落實於日常生活中，逐步培養健康生活習慣，以擁抱健康體位，寫下更健康的人生故事。

●「一起聊聊肥胖症：你該問的100+件事」線上版：

https://www.obesity.org.tw/news/content.php?id=295

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會理事長林文元公布肥胖認知調查結果，顯示國人認知肥胖是疾病有顯著提升。記者潘俊宏／攝影
響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會理事長林文元公布肥胖認知調查結果，顯示國人認知肥胖是疾病有顯著提升。記者潘俊宏／攝影

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影
響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影

