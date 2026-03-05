伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

聽新聞
聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消。記者邱書昱／攝影
北市一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消。記者邱書昱／攝影

北市漢中街口一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。記者昨走訪店家，店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消，會加強訓練、核實結帳品項。商業處昨與消保官稽查，現場標價與POS系統售價一致，無發現標價不實。

有南韓遊客本月二日在社群發文抱怨，到西門町一家伴手禮店購物，結帳時發現被多收約五百元，查看發票發現，店家疑偷結一盒四百九十九元「茶葉」品項，向店員反映竟「反應神速」道歉並退還五百元，質疑「感覺故意要坑人」。

有網友看這家店評價，發現也有不少人被「算錯帳」，提醒韓國遊客如果到西門町十字路口，不要到這家店內消費。

北市簡任消保官葉家豪表示，去年五月，也有外籍遊客申訴這家商店，商品結帳金額遠高於架上標示，如標價五十五元收一百一十五元、標價一百五十元收一百八十元，提醒若有具體事證顯示店家故意算錯並多收，恐涉刑法詐欺罪嫌，建議直接向警察局報案。

記者昨天下午實際走訪這家店，店內多販售雪花餅、牛軋餅及茶葉等台灣知名伴手禮，現場也有不少國外遊客。由於店內張貼有「商品售出概不退換」告示，消保官明確指出，若商品存有瑕疵，業者依法須負瑕疵擔保責任，該文字明顯侵害消費者權益，當場要求改善。

商業處表示，市府將持續追蹤是否有坑殺觀光客情形，若發現違法，將依北市消費者保護自治條例限期改善，未改善將處兩萬元、十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

北市漢中街口一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。記者昨走訪店家，店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消，會加強訓練、核實結帳品項。商業處昨與消保官稽查，現場標價與POS系統售價一致，無發現標價不實。

