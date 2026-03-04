快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

7-ELEVEN再度打造「高雄櫻花季」音樂節！推逾60款粉嫩系商品　「竹葉堂紅豆三色串糰子」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN櫻花季推出「竹葉堂紅豆三色串糰子」，即日起至3月17日手工甜點指定品項單件85折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年3月再度打造季度音樂節「高雄櫻花季」，將於3月13日至3月15日連續3天嗨翻高雄夢時代；全台逾7,200間門市也呼應「7-ELEVEN高雄櫻花季」活動，集結烘焙甜點、霜淇淋、思樂冰、主題專案架推出逾60款粉嫩新品及CITY CAFE櫻花主題杯，同時更因應春日換季推出多款預購商品、限定包裝輕食、7-ELEVEN「i預購」主題活動，吃喝玩樂一次滿足。

「2026 7-ELEVEN高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日於高雄夢時代正對面廣場盛大舉辦，入場門票已進入最後販售倒數，本次活動集結6組重量級韓星、1組日本歌手與多組本土卡司，共超過30組藝人浪漫開唱，打造陣容堅強的春日音樂派對。現場以柔美櫻花視覺設計夢幻拍照裝置，像是今年設置高達8米高的「櫻王」櫻花樹，粉色浪漫的櫻花樹海與粉色系主題餐飲，每個角落都值得駐足拍照留念。

7-ELEVEN今年同樣規劃好吃好玩的超商館，有CITY PRIMA、CITY TEA、不可思議茶BAR、思樂冰、雪淋霜等自有品牌進駐，每年最受歡迎的「櫻花食堂」也有超過10家道地的餐飲品牌販售豐富食飲，並首次攜手潮流品牌KANGOL打造活動限量聯名周邊，還有櫻花季藝人限定商品、人氣韓星小物等場內限定商品和優惠活動。即日起至3月8日使用OPENPOINT 10點加價799元，即可換購3月14日或3月15日一般區門票一張。

另外，全台門市也呼應高雄櫻花季活動與全民共迎浪漫春日，即日起至3月31日推出櫻花主題專案架。

7-ELEVEN以便於攜帶且方便食用的日式輕食點心帶來浪漫春季氛圍，系列商品包裝印有粉嫩櫻花，首度推出「生鮭夾心壽司」，嚴選生食等級鮭魚蔥鹽調味，夾心造型方便拿取也可看到滿滿餡料；以日式中華風炒飯為概念打造「蝦仁鹽味炒飯飯糰」，淡淡海味吃起來清爽鮮甜；全新「優格繽紛蔬果棒」特別選用星級飯店餐廳愛用、與在地農民契作有生菜之王美譽的「雲朵蘿蔓」入菜，搭配蘋果片、豆薯、紅蘿蔔、黃蘿蔔、小黃瓜等蔬菜，可沾取蘋果風味優格醬享用，酸甜開胃；應景使用在地紅豆製成的「竹葉堂紅豆三色串糰子」，綿密香甜紅豆餡搭配糰子柔軟Q彈口感，賞櫻最合適。

想要來點療癒甜食，7-ELEVEN自有甜點品牌LaDears經典熱銷商品「LaDears草莓歐蕾法式千層」於櫻花季再度回歸，同步推出新品「昂舒巴黎草莓小泡芙」，選用法國進口聖桃園草莓果醬，融合綿密滑順卡士達奶霜。全台門市即日起更推出全新蕎麥系列飲品，包括「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥奶茶」、「黑糖粿粉蕎麥茶」，活動期間指定甜點搭配現萃茶蕎麥茶系列可享99元優惠。冰品則推出「美祿濃厚冰淇淋筒」、「日本黑雷神巧克力雪糕」、「雀巢Kitkat粉紅莓果脆片冰棒」、「櫻花玫瑰風味思樂冰」以及酷聖霜新品「開心果巧克力」。

搶搭櫻花季初春粉紅話題，7-ELEVEN「i預購」即日起至3月31日展開「櫻該要買吧！」主題活動，集結美妝家電、香氛日用、居家餐廚等超過百項櫻花粉系好物，3月11日起再同步銜接「女神美力節」全站檔期，3月活動期間「i預購」／「i划算」下單最高可享37% OPENPOINT點數回饋。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

搶搭櫻花季話題，7-ELEVEN「i預購」即日起至3月31日展開「櫻該要買吧！」主題活動，集結美妝家電、香氛日用、居家餐廚等超過百項櫻花粉系好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以日式中華風炒飯為概念打造「蝦仁鹽味炒飯飯糰」，淡淡海味吃起來清爽鮮甜。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市呼應「高雄櫻花季」活動，推出限定CITY CAFE櫻花主題杯。圖／7-ELEVEN提供
粉嫩櫻花季7-ELEVEN推出期間限定昂舒巴黎草莓小泡芙、LaDears草莓歐蕾法式千層等甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月4日上午11點起開放限量預購超萌粉色迪士尼商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以便於攜帶且方便食用的輕食點心，帶來浪漫的春季氛圍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「生鮭夾心壽司」，嚴選生食等級鮭魚蔥鹽調味，夾心造型方便拿取也可看到滿滿餡料。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「優格繽紛蔬果棒」，選用星級飯店餐廳愛用、與在地農民契作有生菜之王美譽的「雲朵蘿蔓」入菜，搭配蘋果片、豆薯、紅蘿蔔、黃蘿蔔、小黃瓜等蔬菜，可沾取蘋果風味優格醬享用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市呼應高雄櫻花季活動，即日起至3月31日推出櫻花主題專案架。圖／7-ELEVEN提供
