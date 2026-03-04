準備開搶！高鐵清明疏運列車5日0時開放訂票 6天提供1162班次

為滿足返鄉掃墓及因應各大型活動旅運需求，高鐵公司自4月2日至4月7日規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車，總計6天提供1162班次的旅運服務；另自3月13日（五）至3月29日（日）連續3周實施周末短期增班，期間共增開78班次列車，明（5日）凌晨0時起開放購票。

高鐵公司說明，為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日（四）至4月7日（二）規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車（南下73班，北上118班），總計6天提供1162班次的旅運服務。

旅客可自3月5日（四）凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作的便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

此外，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓，以及因應各地各種大型活動辦理之旅運需求，自3月13日（五）至3月29日（日）連續3周實施周末短期增班，期間共增開78班次列車（南下44班、北上34班），同樣自3月5日（四）凌晨0時起開放購票，敬請旅客提早預訂。

高鐵表示，依據旅運需求，特別於清明疏運期間提供13班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11、12節），以加強服務旅客。提醒搭乘延後收班車次的旅客，預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

清明疏運期間，台灣高鐵公司亦將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包含4月2日（四）15至20時，以及4月3日（五）7至15時的南下方向；與4月6日（一）12至21時的北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站的區間列車，均配置9節自由座車廂。

另外，高鐵清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。