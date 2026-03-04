快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

早療家庭社會友善調查 伊甸：近5成外出曾受異樣眼光

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
伊甸推動早療平權「四大行動」，從深化專業多元的早期療育服務，到建構家庭支持網絡。圖／伊甸基金會提供
伊甸推動早療平權「四大行動」，從深化專業多元的早期療育服務，到建構家庭支持網絡。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會今公布「早療家庭社會友善」大調查指出，雖然89.3%家庭在外出時曾感受社會善意，但仍有45.6%家長外出時曾遭遇不友善對待；其中三分之一更表示經常發生，面對不友善，多數家長選擇隱忍、離開現場，長期承受壓力，也影響孩子融入社會。對於如何與早療家庭相處，83.1%家長希望社會能給予更多包容與理解，77.8%認為應提升大眾對特殊兒童的認識，從了解到尊重、從包容到支持，用愛給早療家庭成長的餘裕。

伊甸基金會資源發展處處長黃子倢指出，每個孩子都有自己的成長節奏，不應因發展較慢而被貼標籤或排除在社會之外，因此早期療育不僅是復健訓練，更是一段陪伴家庭走過不安，重拾信心的過程。

黃子倢說，當社會大眾多一分理解與包容，孩子與家長才能少一分壓力、多一分自在，伊甸推動早療平權「四大行動」——服務零距離、家庭有後盾、資源不中斷、社會更友善，從深化專業多元的早期療育服務，到建構家庭支持網絡，逐步為慢飛天使打造友善且安心的成長環境。

5歲的小寶，1歲前即被診斷出罹患癌症，經歷6次化療康復後，卻被發現有自閉傾向。兩年前曾短暫進入一般幼兒園，但無法表達情緒與需求，每天早上都在校門口哭泣。經轉介至嘉義早療中心，透過分隔餐盤引導進食、肢體動作與仿說訓練語言，逐漸能表達需求，也能用簡單動作與大人互動。

小寶的爸爸說，小寶原本排斥上學，來到早療中心後，再也不抗拒。父子倆前半年雖必須每天來回開車一個多小時到早療中心，但看到孩子明顯進步，感到很欣慰。

小寶爸爸說，小寶表達能力有限，外表也看不出障礙狀況，出門時常被誤解，遭受其他人白眼，因此一家人經常避開人潮，但他不想因此限縮小寶的活動範圍，現在能漸漸自在帶孩子出門，但期盼社會能理解與包容，讓早療家庭不必因害怕異樣目光而封閉。

伊甸早療服務邁入第32年，每年幫助超過2萬名慢飛天使與家庭，提供日托、時段、到宅等多元服務。呼籲大眾支持「弱勢兒童服務計畫」，用理解與包容陪伴早療家庭一起前行。詳情請上官網 www.eden.org.tw，或洽 0800-025-885。

附件一、「早療家庭社會友善」大調查

早期療育 家庭

延伸閱讀

自閉童出門遭白眼 調查：近半早療家庭曾遇不友善

侯友宜挺0到6歲健保國家付 綠籲釐清財源

少上一小時班差很多？北市推「育兒減少工時」 網憂：恐加速南部人北漂

基隆全面打造兒少友善城市 一站式服務窗口守護兒少

相關新聞

準備開搶！高鐵清明疏運列車5日0時開放訂票 6天提供1162班次

為滿足返鄉掃墓及因應各大型活動旅運需求，高鐵公司自4月2日至4月7日規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車，總計6天提供1162班次的旅運服務；另自3月13日（五）至3月29日（日）連續3周實施周末短期增班，期間共增開78班次列車，明（5日）凌晨0時起開放購票。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（...

別太晚吃早餐！醫引20年追蹤研究：延後進食恐增早逝風險

近年來「間歇性斷食」風靡全球，許多人為了養生或減重，習慣將第一餐延後到近中午才吃。不過，對於中高齡族群來說，這可能不是個好主意。醫師江守山引述國外最新醫學研究示警，早吃早餐有助於延年益壽；反之，若長輩的早餐時間越拖越晚，不僅可能擾亂睡眠，還會增加疲勞、憂鬱，甚至是早逝的風險。

吃橘子別再剝白絲 醫揭隱藏版「燃脂精華」：搭4食物讓脂肪大縮水

冬天吃橘子，你是不是習慣將果肉上那層白色的絲剝得一乾二淨才肯入口？減重醫師蕭捷健指出，這層常被嫌棄的白絲其實蘊含著價值極高的燃脂精華，不僅能幫助白色脂肪分解，還能校正生理時鐘，堪稱是年後甩肉的超級神隊友。

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或是任由窗外路燈、電視待機燈光照進臥室。然而，這些看似微弱且無害的光源，可能正在暗中吞噬你的心血管健康！復健科醫師王思恒警示，夜間睡眠環境的光線暴露越多，罹患心臟相關疾病的風險就越高，心衰竭風險甚至激增逾5成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。