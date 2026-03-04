早療家庭社會友善調查 伊甸：近5成外出曾受異樣眼光

伊甸基金會今公布「早療家庭社會友善」大調查指出，雖然89.3%家庭在外出時曾感受社會善意，但仍有45.6%家長外出時曾遭遇不友善對待；其中三分之一更表示經常發生，面對不友善，多數家長選擇隱忍、離開現場，長期承受壓力，也影響孩子融入社會。對於如何與早療家庭相處，83.1%家長希望社會能給予更多包容與理解，77.8%認為應提升大眾對特殊兒童的認識，從了解到尊重、從包容到支持，用愛給早療家庭成長的餘裕。

伊甸基金會資源發展處處長黃子倢指出，每個孩子都有自己的成長節奏，不應因發展較慢而被貼標籤或排除在社會之外，因此早期療育不僅是復健訓練，更是一段陪伴家庭走過不安，重拾信心的過程。

黃子倢說，當社會大眾多一分理解與包容，孩子與家長才能少一分壓力、多一分自在，伊甸推動早療平權「四大行動」——服務零距離、家庭有後盾、資源不中斷、社會更友善，從深化專業多元的早期療育服務，到建構家庭支持網絡，逐步為慢飛天使打造友善且安心的成長環境。

5歲的小寶，1歲前即被診斷出罹患癌症，經歷6次化療康復後，卻被發現有自閉傾向。兩年前曾短暫進入一般幼兒園，但無法表達情緒與需求，每天早上都在校門口哭泣。經轉介至嘉義早療中心，透過分隔餐盤引導進食、肢體動作與仿說訓練語言，逐漸能表達需求，也能用簡單動作與大人互動。

小寶的爸爸說，小寶原本排斥上學，來到早療中心後，再也不抗拒。父子倆前半年雖必須每天來回開車一個多小時到早療中心，但看到孩子明顯進步，感到很欣慰。

小寶爸爸說，小寶表達能力有限，外表也看不出障礙狀況，出門時常被誤解，遭受其他人白眼，因此一家人經常避開人潮，但他不想因此限縮小寶的活動範圍，現在能漸漸自在帶孩子出門，但期盼社會能理解與包容，讓早療家庭不必因害怕異樣目光而封閉。

伊甸早療服務邁入第32年，每年幫助超過2萬名慢飛天使與家庭，提供日托、時段、到宅等多元服務。呼籲大眾支持「弱勢兒童服務計畫」，用理解與包容陪伴早療家庭一起前行。詳情請上官網 www.eden.org.tw，或洽 0800-025-885。

附件一、「早療家庭社會友善」大調查