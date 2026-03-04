快訊

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，周日白天減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。聯合報系資料照
周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，周日白天減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。聯合報系資料照

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

賴欣國說，明（5日）清晨各地仍有降雨情況，白天東北季風減弱，華南雲雨區影響也減少，各地轉為零星降雨，中南部平地則為多雲的天氣。

周五至周日清晨（6至8日）另一波東北季風增強，降雨區域以迎風面為主，周五（6日）北部、東半部、恆春半島、中南部山區有降雨情形，其中基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢；周六、周日（7、8日）降雨趨緩，但基隆北海岸、大台北、東半部仍有降雨。

周日（8日）白天東北季風減弱，下周一、下周二（9、10日）又有另一波東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有降雨機率；周三（11日）東北季風減弱，桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有降雨。

溫度部分，賴欣國指出，明天東北季風減弱，各地高溫約24至26度，夜晚、清晨低溫18至20度；周五至周日清晨受到東北季風影響，北台灣高溫降到18至20度，中南部高溫仍達24至26度，各地低溫則約16至18度。

周日白天溫度回升，北部回溫到20至22度，中南部高溫維持在24至26度；下周一東北季風增強，北台灣溫度再下降，中南部則影響不大。另外，賴欣國提及，明天3500公尺以上高山仍有零星降雪機率。

