健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

調查結果顯示，約9成有減重經驗的民眾主要採取飲食與運動控制方式，但其中4成曾嘗試極端節食或不均衡飲食等，多數民眾仍採自行摸索減重方式。

錯誤減肥法 易復胖又傷身

民眾常見的錯誤減重觀念，包括不吃、只吃單一食物、一天只吃一餐、不吃含脂食物或完全不碰澱粉等。林文元說，這些減肥法雖然可以很快速降下體重，但容易破壞身體機能、流失大量肌肉，以及造成基礎代謝降低。餓久了也會有暴食症，等到恢復正常飲食，一吃就復胖。

「近年盛行瘦瘦針（GLP-1）成為討論焦點，更是減重史上的重大改變，但若錯誤使用，恐產生嚴重副作用。」林文元指出，近日曾遇過一名18歲青少年，考完學測後求診希望打瘦瘦針減重，經診斷後發現是「甲狀腺功能低下」，在給予正確藥物治療後體重便恢復正常。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說，一名40歲男性因工作壓力大、長期久坐且飲食不規律，身體質量指數（BMI）達30並合併三高問題，為求快速減重而自行網購俗稱「瘦瘦針」的藥物，並依網路教學自行施打劑量，結果出現嚴重嘔吐與脫水症狀，卻誤以為是正常減重反應，直到後續復胖才就醫。

過重恐有病 先找致胖原因

林文元強調，門診有許多個案並非真正需要瘦瘦針，可能是其他疾病引起過重，應該先解決不適根源。食藥署統計的不良反應通報資料，也顯示並非每位過重者都適合使用瘦瘦針，必須由醫師審慎評估找出真正的致胖原因，一味用藥可能適得其反。

高湘涵表示，過重與肥胖是多種疾病源頭，研究顯示，過重者罹患膝關節退化性關節炎的風險約增加2倍，肥胖者更高達4倍以上。針對心血管疾病風險，過重者恐增加49%，肥胖者更高達128%。

台灣肥胖醫學會更新「2025年台灣成人肥胖實證指引」，過重或肥胖族群，自行嘗試減重仍無法達到目標建議就醫諮詢。高湘涵強調，瘦瘦針用藥前，務必尋求專業醫師評估，根據個別健康需求與疾病史，選擇最合適藥物，正確施打。

瘦瘦針私賣亂象頻傳，尤其是網購與代購，高湘涵說，民眾切勿擅自購藥、模仿他人使用，以免藥品保存品質不佳、劑量施打錯誤，危及健康。而且減重拿藥務必透過醫師管道取得，否則自行拿藥減重不成，來路不明的瘦瘦針反而賠上金錢與健康。

為推動肥胖防治及解決民眾相關疑難雜症，國健署出版「肥胖100問+」，以問答的方式為孕婦、兒童、青少年、成人及長者等不同族群解惑。另製作「動起來」系列影片，將「每周運動150分鐘、均衡飲食要做到」的觀念融入生活，讓健康行為變得更容易。

減重黃金三角建議

1 飲食管理 熱量赤字為核心（女性1200至1500大卡；男性1500至1800大卡，或每日減少500至750大卡），減少含糖飲、甜食與油炸，必要時搭配代餐或間歇性斷食。

2 規律運動 每周≥150分鐘中強度或≥75分鐘高強度運動，可拆成每日20至30分鐘；持續勝於強度。

3 專業醫療評估 依個人狀況量身制定計畫，必要時在醫師指導下使用合適藥物，如瘦瘦針。