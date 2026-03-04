睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

全台約70萬人飽受睡眠呼吸中止症所苦，患者多需配戴「正壓呼吸器」，幫助睡眠期間保持正常呼吸。醫師指出，男性、頸圍較粗者為罹患睡眠呼吸中止症高危險群，除影響作息與精神，恐釀心血管疾病、憂鬱症，提醒民眾盡早治療。衛福部食藥署近3年共接獲6起正壓呼吸器不良反應通報，呼籲民眾認明醫材字號，勿購買未經認證的水貨。

亞東醫院耳鼻喉頭頸外科專任主治醫師洪偉誠指出，成年男性約6成、女性約4成有打呼困擾，其中約1至2成為呼吸中止症患者，其臨床表現與一般連續性打呼不同，常見「打呼很大聲後突然靜音」，且病人在睡眠過程中常發生嗆咳、驚醒情況，因晚間睡眠不佳，患者常出現白天嗜睡、頭痛、注意力不集中等情況。

睡眠呼吸中止症恐導致多項全身性疾病，洪偉誠表示，睡眠呼吸中止症患者氣道阻塞，體內血氧濃度下降，恐導致心血管疾病如高血壓、心肌梗塞、腦中風罹病機率增加，代謝疾病如糖尿病、高血脂風險提升，也可能出現短期、長期記憶障礙，影響情緒及認知功能，可能引發憂鬱症。

洪偉誠說，睡眠呼吸中止症高危險群為男性、身體質量指數（BMI）較高、頸圍較粗、抽菸喝酒習慣、長期打呼、白天嗜睡民眾，有前述跡象者，建議至醫院耳鼻喉頭頸外科或胸腔內科，安排睡眠多項生理檢測（PSG），檢查結果依「每小時呼吸中止次數（AHI）」區分，低於5次為正常，5至15次為輕度呼吸中止症，15至30次為中度，30度以上為重度。

成人患者可使用非侵入性的正壓呼吸器治療，若配戴不適或不想長期配戴，可與醫師討論，藉由手術裝設空氣支架，改善氣道狹窄情況。洪偉誠說，若為兒少確診，因疾病成因不同，建議以手術作為第一線治療，正壓呼吸器只作為替代療法。

食藥署副署長王德原說，治療睡眠呼吸中止症的正壓呼吸器，在醫材分類分屬「非連續性呼吸器」、「呼吸道正壓供應系統」兩類別，民眾購買時應查看外盒是否標示醫療器材許可字號，近3年接獲非連續性呼吸器零星不良反應通報共6件，為同一廠商主動通報，原因為過濾棉降解，導致產品失效，其許可證已屆期註銷，目前市售品項均無不良反應通報歷史。