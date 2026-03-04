聽新聞
0:00 / 0:00

睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

全台約70萬人飽受睡眠呼吸中止症所苦，患者多需配戴「正壓呼吸器」，幫助睡眠期間保持正常呼吸。醫師指出，男性、頸圍較粗者為罹患睡眠呼吸中止症高危險群，除影響作息與精神，恐釀心血管疾病、憂鬱症，提醒民眾盡早治療。衛福部食藥署近3年共接獲6起正壓呼吸器不良反應通報，呼籲民眾認明醫材字號，勿購買未經認證的水貨。

亞東醫院耳鼻喉頭頸外科專任主治醫師洪偉誠指出，成年男性約6成、女性約4成有打呼困擾，其中約1至2成為呼吸中止症患者，其臨床表現與一般連續性打呼不同，常見「打呼很大聲後突然靜音」，且病人在睡眠過程中常發生嗆咳、驚醒情況，因晚間睡眠不佳，患者常出現白天嗜睡、頭痛、注意力不集中等情況。

睡眠呼吸中止症恐導致多項全身性疾病，洪偉誠表示，睡眠呼吸中止症患者氣道阻塞，體內血氧濃度下降，恐導致心血管疾病如高血壓、心肌梗塞、腦中風罹病機率增加，代謝疾病如糖尿病、高血脂風險提升，也可能出現短期、長期記憶障礙，影響情緒及認知功能，可能引發憂鬱症。

洪偉誠說，睡眠呼吸中止症高危險群為男性、身體質量指數（BMI）較高、頸圍較粗、抽菸喝酒習慣、長期打呼、白天嗜睡民眾，有前述跡象者，建議至醫院耳鼻喉頭頸外科或胸腔內科，安排睡眠多項生理檢測（PSG），檢查結果依「每小時呼吸中止次數（AHI）」區分，低於5次為正常，5至15次為輕度呼吸中止症，15至30次為中度，30度以上為重度。

成人患者可使用非侵入性的正壓呼吸器治療，若配戴不適或不想長期配戴，可與醫師討論，藉由手術裝設空氣支架，改善氣道狹窄情況。洪偉誠說，若為兒少確診，因疾病成因不同，建議以手術作為第一線治療，正壓呼吸器只作為替代療法。

食藥署副署長王德原說，治療睡眠呼吸中止症的正壓呼吸器，在醫材分類分屬「非連續性呼吸器」、「呼吸道正壓供應系統」兩類別，民眾購買時應查看外盒是否標示醫療器材許可字號，近3年接獲非連續性呼吸器零星不良反應通報共6件，為同一廠商主動通報，原因為過濾棉降解，導致產品失效，其許可證已屆期註銷，目前市售品項均無不良反應通報歷史。

心肌梗塞 心血管疾病 患者

延伸閱讀

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

血壓降不下 睡眠呼吸中止症作祟

十天內15藥品短缺…食藥署曝7項為必要藥品 氣喘、結膜炎用藥均上榜

瘦瘦針與眼疾 專家：因果關係未定

相關新聞

新版飲食指南翻轉觀念 喝更多水、少喝奶

成人每天應攝取一五○○至二○○○毫升的水、四百毫升牛奶，這多年來的飲食建議已被翻轉。衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」，成年男性一天飲用水及飲料至少二四○○毫升，而牛奶則減至二四○毫升。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

健康主題館／網購瘦瘦針甩肉藏風險 9成民眾不清楚減重指引

響應世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示國人雖有80%認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，且近9成民眾不清楚減重指引。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，減重卻愈減愈肥，甚至陷入「反覆減重—復胖」的惡性循環，可能是生活習慣不正確，以及錯誤的健康識能。

《燕雲十六聲》邀巨星降臨高雄巨蛋，3月6日帶來「河西」巨量更新

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作 RPG《燕雲十六聲》，將於3月6日推出首個大型資料片「河西」。官方日前釋出改版預告圖後，畫面中暗示巨星降臨與場館

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

北市漢中街口一家伴手禮店，遭南韓遊客透過社群抱怨亂算錢、坑殺觀光客。記者昨走訪店家，店家稱是前一組消費者確認商品時忘記取消，會加強訓練、核實結帳品項。商業處昨與消保官稽查，現場標價與POS系統售價一致，無發現標價不實。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。