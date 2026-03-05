聽新聞
健保快易通「健康存摺App」 提供糖友個人風險分析

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

台灣三高慢性病人高達850萬人，衛福部兩年前與Google展開合作，針對全國糖尿病患者診斷與檢驗等資料，建構疾病風險分級、開發預測AI模型，有助預防腦中風、心肌梗塞等併發症。衛福部健保署表示，全民健保行動快易通｜健康存摺App將針對北中南40家診所糖尿病患者，提供個人化風險分析與衛教照顧建議，預計本月最新改版將正式上線。

衛福部長石崇良昨天參與「Ｇoogle台灣20周年AI領航智慧健康」活動時說，兩年前與Google合作，健保署委託台北醫學大學團隊在糖尿病共病嚴重分數架構下，結合國衛院專業資源，共同建立具本土代表性的糖尿病風險評估模型。選擇以糖尿病為起點，預測病患未來3到5年可能發生的腎病變、心血管疾病或神經病變等併發症風險。

健保署長陳亮妤表示，目前政府推動健康台灣三高防治888計畫，2028年目標為80%三高病人納入共照網，80%共照網病人接受生活習慣諮商，80%共照網病人達到三高控制，截至2025年11月達成率分別為60.7%、49.5%及54.6%。

健保追求資料整合外，也透過AI分析「賦權於民」將資料回饋給人民，以提供更精準的衛教服務。陳亮妤說，全國糖尿病320萬人、高血壓520萬人、高血脂510萬人，共計超過850萬人，為醫療支出成長最快的疾病群。

陳亮妤表示，糖尿病風險評估模型驗證過程共計40家診所參與，涵蓋北部7家、中部29家及南部4家院所，包含都會型與偏鄉型診所，全民健保行動快易通｜健康存摺App將針對此40家診所糖尿病患者，提供個人化風險分析與衛教照顧建議。

石崇良說，未來AI工具不限於糖尿病，會擴及高血壓、高血脂與慢性腎病等。目前全國已超過1200萬人下載全民健保行動快易通｜健康存摺App，未來將進一步與「健康幣」結合，透過遊戲化與誘因設計，鼓勵民眾落實生活型態改變，真正將數據轉化為行為改變。

