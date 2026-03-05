健康你我他／減重小甜甜 好吃又清爽

年節大宴小酌不斷，家中食物堆疊滿載，再以長假悠閒放鬆，不覺放飛身心自由，任憑腰身肥油奔放自在，如何抗拒美食誘惑，讓冷不防上身的脂肪順利卸載，回歸清爽系生活，實在頗具挑戰。

然而，體重並非一天造成，減重也無法一蹴可幾，首要選擇把關入口食物，決定從難以斷捨離的水果餅乾著手，只要稍為改變作法和吃法，就能減少很多熱量。

草莓甜香滋味總讓人著迷，但產期短保鮮難，以往多是淋上煉乳蜂蜜、撒上糖粉似雪，不知不覺就盤底朝天，體重血糖也很快飆升；輕盈滿足版本是草莓去綠蒂後加入藍莓、淋上自製無糖優格，覆蓋餅乾放進冷凍6-8小時，待稍微解凍，依餅乾寬度切成厚片、擺上金桔草莓平衡酸甜，裝飾或搭配香草茶享用。

如此一來，不僅提升水果多樣性，自製優格也較傳統冰淇淋減少糖分、增加蛋白質攝取，兼顧營養和飽足感，很多當令產量多熱量高保存不易的水果如香蕉、酪梨、芒果、百香果、荔枝也能如法炮製，冰凍後食用不僅能保留鮮度營養，也能減緩進食速度，進而有意識地覺察感受，從囫圇吞棗的「吃」到細嚼慢嚥的「品嘗」，讓減重食光也能是品味香甜。

每天努力以赴的一小口，日積月累都會成就體重計上的一大步，找到適合自己的減重小甜甜，生活日常也能持續小恬恬。