癌症不是壞細胞突然出現 醫師揭真正成因：身體1情況讓它長大

許多病人以為罹癌是因為體內「突然」出現壞細胞，但基因醫師張家銘打破這項迷思。他指出，人體每天都會產生突變細胞，但通常會被免疫系統清除；癌症真正的成因並非壞細胞出現，而是身體的「分子背景」發生改變，默默為癌細胞鋪好了長大的溫床。

張家銘醫師今（4）日於臉書發文表示，壞細胞能否存活，取決於它所在的「腫瘤微環境」。若身體長期缺氧、慢性發炎、血糖震盪或睡眠不足，免疫細胞就會變得遲鈍，讓原本該消失的壞細胞獲得生存空間。其中，「慢性發炎」是最關鍵的推手，這種低度、持續存在的訊號會使免疫系統疲乏，改變代謝方向，讓體內環境變得適合壞細胞生長。

這些分子背景的改變，其實與日常生活息息相關。血糖忽高忽低、長期久坐不活動、高壓力與腸道失衡，都會放大發炎訊號。反之，只要生活環境穩定，壞細胞就不易長大。

為此，張醫師提出三大日常調整建議，幫助民眾重新設計健康的分子背景：

維持血糖平穩： 減少精製糖與過度加工食品，多吃天然原型食物，避免身體不斷處於震盪與代謝壓力中。 保持規律運動： 每天快走三十分鐘，藉由改善循環與能量效率，有效降低缺氧與慢性發炎。 固定作息與睡眠： 充足穩定的睡眠是身體修復的關鍵時間，能大幅提升免疫系統的監控與修復能力。

張家銘醫師建議，癌症看起來突然，但往往是長期環境累積的結果。只要每天透過生活細節一點一滴地將「分子背景」調整回來，就能讓身體的修復能力重新歸位，從根本預防癌細胞的生長機會。