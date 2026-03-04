快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

癌症不是壞細胞突然出現 醫師揭真正成因：身體1情況讓它長大

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師情境示意圖。圖／Ingimage
醫師情境示意圖。圖／Ingimage

許多病人以為罹癌是因為體內「突然」出現壞細胞，但基因醫師張家銘打破這項迷思。他指出，人體每天都會產生突變細胞，但通常會被免疫系統清除；癌症真正的成因並非壞細胞出現，而是身體的「分子背景」發生改變，默默為癌細胞鋪好了長大的溫床。

張家銘醫師今（4）日於臉書發文表示，壞細胞能否存活，取決於它所在的「腫瘤微環境」。若身體長期缺氧、慢性發炎、血糖震盪或睡眠不足，免疫細胞就會變得遲鈍，讓原本該消失的壞細胞獲得生存空間。其中，「慢性發炎」是最關鍵的推手，這種低度、持續存在的訊號會使免疫系統疲乏，改變代謝方向，讓體內環境變得適合壞細胞生長。

這些分子背景的改變，其實與日常生活息息相關。血糖忽高忽低、長期久坐不活動、高壓力與腸道失衡，都會放大發炎訊號。反之，只要生活環境穩定，壞細胞就不易長大。

為此，張醫師提出三大日常調整建議，幫助民眾重新設計健康的分子背景：

維持血糖平穩： 減少精製糖與過度加工食品，多吃天然原型食物，避免身體不斷處於震盪與代謝壓力中。

保持規律運動： 每天快走三十分鐘，藉由改善循環與能量效率，有效降低缺氧與慢性發炎。

固定作息與睡眠： 充足穩定的睡眠是身體修復的關鍵時間，能大幅提升免疫系統的監控與修復能力。

張家銘醫師建議，癌症看起來突然，但往往是長期環境累積的結果。只要每天透過生活細節一點一滴地將「分子背景」調整回來，就能讓身體的修復能力重新歸位，從根本預防癌細胞的生長機會。

醫師 癌症

相關新聞

準備開搶！高鐵清明疏運列車5日0時開放訂票 6天提供1162班次

為滿足返鄉掃墓及因應各大型活動旅運需求，高鐵公司自4月2日至4月7日規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車，總計6天提供1162班次的旅運服務；另自3月13日（五）至3月29日（日）連續3周實施周末短期增班，期間共增開78班次列車，明（5日）凌晨0時起開放購票。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（...

別太晚吃早餐！醫引20年追蹤研究：延後進食恐增早逝風險

近年來「間歇性斷食」風靡全球，許多人為了養生或減重，習慣將第一餐延後到近中午才吃。不過，對於中高齡族群來說，這可能不是個好主意。醫師江守山引述國外最新醫學研究示警，早吃早餐有助於延年益壽；反之，若長輩的早餐時間越拖越晚，不僅可能擾亂睡眠，還會增加疲勞、憂鬱，甚至是早逝的風險。

吃橘子別再剝白絲 醫揭隱藏版「燃脂精華」：搭4食物讓脂肪大縮水

冬天吃橘子，你是不是習慣將果肉上那層白色的絲剝得一乾二淨才肯入口？減重醫師蕭捷健指出，這層常被嫌棄的白絲其實蘊含著價值極高的燃脂精華，不僅能幫助白色脂肪分解，還能校正生理時鐘，堪稱是年後甩肉的超級神隊友。

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或是任由窗外路燈、電視待機燈光照進臥室。然而，這些看似微弱且無害的光源，可能正在暗中吞噬你的心血管健康！復健科醫師王思恒警示，夜間睡眠環境的光線暴露越多，罹患心臟相關疾病的風險就越高，心衰竭風險甚至激增逾5成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。