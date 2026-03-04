快訊

抱小孩洗手不再崩潰！他揭感應水龍頭「隱藏開關」 網全跪：生活駭客

聯合新聞網／ 綜合報導
感應式水龍頭常有感應不良的問題，網友分享只要將一張衛生紙蓋住出水口附近的紅外線偵測器，就能讓水流持續流出。聯合報系資料照
為了節約用水與衛生考量，越來越多公共場所與家庭換裝「感應式水龍頭」。不過，許多民眾常抱怨感應器太過遲鈍，雙手在水龍頭下揮舞半天卻等不到一滴水，甚至抱著小孩洗手時更是崩潰。近日，有網友分享了一個超實用的「破解神招」，只要一張衛生紙，就能讓水流乖乖聽話。

原PO在Threads上發文分享生活小智慧：「不知道算不算已知用火，當你遇到感應式水龍頭，但需要水一直流的時候，只要蓋上一張衛生紙，水就可以一直流了！」

他進一步解釋原理，由於這類水龍頭的紅外線偵測器通常設置在出水口附近，只要將衛生紙稍微凸出水龍頭一點點並蓋住感應器，系統就會判定有物體存在而持續給水。如果手邊剛好沒有衛生紙，他建議也可以直接用另一隻手的手指按住偵測器，同樣能達到持續出水的效果。原PO也笑說，雖然這招會浪費一張衛生紙，但洗完手剛好可以拿來擦乾，非常實用。

貼文一出，立刻吸引大批受過感應水龍頭折磨的苦主留言朝聖：「真的假的我終於不用再跟感應式水龍頭曖昧了嗎」、「21世紀未解之謎，洗手一分鐘卻花40秒在感應」、「每次在那邊揮半天揮不到，以為自己沒溫度還是沒體積」、「終於可以解決小孩洗手的問題，每次抱著小孩洗手那個感應超弱都快瘋了」。

許多網友實測後紛紛回報成功，大讚原PO是「生活駭客」，直呼：「這招一定要學起來」、「以後在機場刷牙洗臉不用這麼克難了」、「這是我看過最實用的小知識」。

雖然感應式水龍頭有時會因為靈敏度問題讓人抓狂，但衛浴設備業者指出，其設計初衷仍帶來許多便利。除了能避免雙手沾滿油污或肥皂沫時弄髒水龍頭開關外，最大的優點還是「節約水資源」。

「聯德爾浴櫃商場」在官網說明，感應式水龍頭通常設定在連續出水約60秒後便會自動強制關閉，能有效防止異物長時間感應造成的浪費，更杜絕了民眾「忘記關水龍頭」的困擾。此外，對於身高不夠、難以搆到傳統水龍頭開關的幼童來說，感應出水也讓他們能更輕鬆地獨立洗手。

