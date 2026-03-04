快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

中央社／ 台北4日電
台灣高鐵。聯合報系資料照片／記者劉星君攝影 劉星君
台灣高鐵。聯合報系資料照片／記者劉星君攝影 劉星君

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（含）後的團體票優惠剩「指定車次團體」及「校外教學團體」，一般團體不再享95折優惠。

根據台灣高鐵官網，現行團體分成一般團體、指定車次團體及校外教學團體。一般團體不限車次；指定車次團體須搭乘指定車次；校外教學團體須搭乘指定車次且購票團體為國內學校單位。

現行台灣高鐵票價計收標準，一般團體同團全票旅客人數在11人（含）以上時，全票旅客可享全額票價95折優惠，至於符合敬老票、愛心票、兒童票身分旅客，依全額票價50%計算。

根據高鐵在官網公布最新旅客運送契約，預計在3月30日起實施，其中新版已刪除11人以上一般團體95折優惠條款。

台灣高鐵透過文字補充說明，因應列車乘載率持續攀升，公司調整團體車票相關優惠，考量團體（11人以上）服務特性，自出發日為4月27日（含）以後車次開始實施尖離峰差別定價，將尖峰時段的團體票價調整為全額票價銷售。

台灣高鐵指出，每週仍有超過1/3車次提供4折至85折的離峰優惠（例如：指定車次團體、校外教學團體），可依團體旅客需求協助媒合車次，歡迎團體旅客多加利用。

契約 高鐵 票價

延伸閱讀

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

下月起 高市公車全票調漲為15元

北上車流高乘載管制 客運有優惠票價

朋趣豪華露營 推企業員旅優惠

相關新聞

高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（...

別太晚吃早餐！醫引20年追蹤研究：延後進食恐增早逝風險

近年來「間歇性斷食」風靡全球，許多人為了養生或減重，習慣將第一餐延後到近中午才吃。不過，對於中高齡族群來說，這可能不是個好主意。醫師江守山引述國外最新醫學研究示警，早吃早餐有助於延年益壽；反之，若長輩的早餐時間越拖越晚，不僅可能擾亂睡眠，還會增加疲勞、憂鬱，甚至是早逝的風險。

吃橘子別再剝白絲 醫揭隱藏版「燃脂精華」：搭4食物讓脂肪大縮水

冬天吃橘子，你是不是習慣將果肉上那層白色的絲剝得一乾二淨才肯入口？減重醫師蕭捷健指出，這層常被嫌棄的白絲其實蘊含著價值極高的燃脂精華，不僅能幫助白色脂肪分解，還能校正生理時鐘，堪稱是年後甩肉的超級神隊友。

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或是任由窗外路燈、電視待機燈光照進臥室。然而，這些看似微弱且無害的光源，可能正在暗中吞噬你的心血管健康！復健科醫師王思恒警示，夜間睡眠環境的光線暴露越多，罹患心臟相關疾病的風險就越高，心衰竭風險甚至激增逾5成。

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」

藝人許維恩今坦承先前確診乳癌，雖然沒有家族史，但健檢發現後，腫瘤變化速度極快，雖僅是單側確診，她基於健康考量，果斷進行雙邊乳房切除與重建手術。台北榮總副院長曾令民表示，「切除不代表完全沒有風險」，因正常手術流程，會將大部分的乳腺組織移出，但仍會保留乳頭、乳暈等組織，並非百分之百移除，未來仍有復發機率，手術僅是將風險降低約9成。

台中44歲婦車禍送急診…意外揪出直腸長腫瘤 醫這1招保住直腸

台中44歲張姓婦人過數十年來身體無異狀，直到日前因車禍擦撞送急診，意外發現直腸後方竟有一顆約十公分直腸後腫瘤「腸尾囊腫」，張婦擔心惡化，經評估後接受機械手臂手術切除腫瘤，也保留直腸，大幅降低排尿、排便或性功能影響，讓她直呼「因禍得福」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。