高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（含）後的團體票優惠剩「指定車次團體」及「校外教學團體」，一般團體不再享95折優惠。

根據台灣高鐵官網，現行團體分成一般團體、指定車次團體及校外教學團體。一般團體不限車次；指定車次團體須搭乘指定車次；校外教學團體須搭乘指定車次且購票團體為國內學校單位。

現行台灣高鐵票價計收標準，一般團體同團全票旅客人數在11人（含）以上時，全票旅客可享全額票價95折優惠，至於符合敬老票、愛心票、兒童票身分旅客，依全額票價50%計算。

根據高鐵在官網公布最新旅客運送契約，預計在3月30日起實施，其中新版已刪除11人以上一般團體95折優惠條款。

台灣高鐵透過文字補充說明，因應列車乘載率持續攀升，公司調整團體車票相關優惠，考量團體（11人以上）服務特性，自出發日為4月27日（含）以後車次開始實施尖離峰差別定價，將尖峰時段的團體票價調整為全額票價銷售。

台灣高鐵指出，每週仍有超過1/3車次提供4折至85折的離峰優惠（例如：指定車次團體、校外教學團體），可依團體旅客需求協助媒合車次，歡迎團體旅客多加利用。