台灣藝術家芬蘭逆轉勝 拒當清潔工創作入選國家典藏

中央社／ 赫爾辛基4日專電

放下一切為愛移居芬蘭，卻以離婚收場；一度認分注定在異鄉當清潔工終老，台灣藝術家姚宥亘卻走出另一條路，她從職校美工班一路念到大學碩士班，作品獲納入芬蘭國家藝術典藏，近日更在赫爾辛基Galleriaia藝廊舉辦個展。

出生嘉義的姚宥亘，在台灣並沒有接觸藝術的機會。2023年自坦培里應用大學（Tampere University ofApplied Sciences）純藝術學系畢業後，隨即考入阿爾托大學（Aalto University）新媒體藝術碩士班。

她的作品「Mimic」（2024）獲芬蘭國家藝術典藏（State Art Deposit Collection）是芬蘭規模最大的官方藝術收藏之一，能入選已是極高的榮耀，外國藝術家獲選者並不多見。

轉向藝術的起點並不浪漫。她坦言，離婚後一無所有前往芬蘭就業暨經濟發展局（TE Office）尋求就業輔導，官方給移民的就業選項不是清潔工就是看護，她憑著一股氣，索性選一條讓自己心情好的路；加上芬蘭免費高等教育撐起退路，才毅然走進藝術。

起步比同儕晚了十幾年，她直言代價清晰：「所謂新銳藝術家獎有年齡歧視，我一踏入藝術圈就無緣了。」她也坦言，若非離開台灣，這條路根本不存在：「在台灣，女生通常背負很多傳統期待。」

AI是她近年創作的核心命題。她指出，選擇以AI入作，出發點是人類面對未知的恐懼。「AI不可能因為我們的抵觸而消失，既然它一定會深入我們的生活，不如共同找到一個共生的方法。」她將人工智慧置於與人類平等的歷史座標，試圖以藝術拆解科技焦慮。

語言與文化的隔閡是旅居創作者繞不過的門檻。她的策略是回歸藝術本質，強調藝術不靠語言溝通：「不論國籍，人類有很多情緒與概念其實相通，我就藉由藝術抓住這個共通點。」她也坦言，芬蘭藝術圈確有一定排外程度，但創作者恰恰可以繞過語言，直接對話。

阿爾托大學媒體藝術講師、知名藝術家科赫塔─卡萊寧（Oliver Kochta-Kalleinen）是姚宥亘的指導老師。他直言，被她的創作主題吸引—「AI時代藝術家的意義是什麼、創造力是什麼、藝術家在社會中的功能是什麼」。他強調年齡從來不是評估標準：「重要的是有沒有認真對待藝術。她是唯一一個日以繼夜、持續好幾週投入作品的學生。」

發掘姚宥亘的藝廊負責人，策展人斯隆加（YiorgosSlunga）回憶，2023年在曼塔（Mänttä）夏季展覽初見她的作品，便被她處理題材的方式打動。他給有意在北歐藝術圈立足的台灣創作者一個建議：「忠於自己，帶著你的文化底蘊來這裡，讓兩個截然不同的世界在作品中相遇。」

完成赫爾辛基個展後，姚宥亘即將赴斯洛伐克的特納瓦市（Trnava）舉辦個展，持續拓展在歐陸的創作版圖。

藝術家 芬蘭

