台鐵網路購票付款功能異常 銀行與發卡組織搶修
台鐵車票網路付款功能異常，部分VISA信用卡無法付款。台鐵表示，銀行與發卡組織正全力修復，建議可先用其他信用卡，或到車站刷卡取票，原付款截止日為今天的車票，將延至明天。
台鐵公司今天發布新聞稿表示，台鐵車票網路付款功能，因收單銀行端與刷卡組織系統線路影響，部分VISA信用卡的線上支付功能網路連線異常（3D驗證失敗），銀行與發卡組織正全力修復中。
若民眾遇到上述狀況，台鐵建議，可優先使用其他卡片進行付款（例如MasterCard、JCB、AmericanExpress ），或使用「台鐵e訂通」APP內的Apple Pay及Google Pay功能進行付款，另可至台鐵車站刷卡取實體車票。
至於原付款截止日期為3月4日的車票，台鐵表示，將延後至3月5日。
