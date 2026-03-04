台鐵網路購票付款功能異常 銀行與發卡組織搶修

藝人許維恩今坦承先前確診乳癌，雖然沒有家族史，但健檢發現後，腫瘤變化速度極快，雖僅是單側確診，她基於健康考量，果斷進行雙邊乳房切除與重建手術。台北榮總副院長曾令民表示，「切除不代表完全沒有風險」，因正常手術流程，會將大部分的乳腺組織移出，但仍會保留乳頭、乳暈等組織，並非百分之百移除，未來仍有復發機率，手術僅是將風險降低約9成。

2026-03-04 17:39