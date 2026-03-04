健康存摺APP將開放查糖尿病風險 石崇良預告：下月公布「健康幣」細節

台灣三高慢性病人高達850萬人，衛福部兩年前與Google展開合作，針對全國糖尿病患者診斷與檢驗等資料基礎，建構疾病風險分級、開發預測AI模型，助預防腦中風、心肌梗塞等併發症。衛福部健保署表示，健康存摺APP將針對北中南40家診所糖尿病患者，提供個人化風險分析與衛教照顧建議，預計3月APP最新改版時正式上線。

衛福部長石崇良今參與「Ｇoogle台灣20周年 AI領航 智慧健康」活動說，兩年前與Google合作，健保署委託台北醫學大學團隊在糖尿病共病嚴重分數架構下，結合國衛院專業資源，共同建立具本土代表性的糖尿病風險評估模型。團隊選擇以糖尿病為起點，以預測病患未來三到五年可能發生的腎病變、心血管疾病或神經病變等併發症風險。

衛福部健保署長陳亮妤表示，政府目前推動健康台灣三高防治888計畫，2028年目標為80%三高病人納入共照網，80%共照網病人接受生活習慣諮商，80%共照網病人達到三高控制，截至2025年11月達成率分別為60.7%、49.5%及54.6%。

健保追求資料整合外，更進一步透過AI分析「賦權於民」將資料回饋給人民，以提供更精準的衛教服務。陳亮妤說，以三高為例，全國三高患者共超過850萬人，為醫療支出成長最快的疾病群。

健保結合性別、年齡、社經背景與雲端醫療紀錄，運用大數據分析進行風險分級，分為綠燈、黃燈、紅燈三類。陳亮妤說，如糖尿病患者若未出現併發症屬低風險；若已有腎病變或視網膜病變，則列為高風險。透過與學協會、國衛院及Google等公私協力合作，建立具信度與效度的評估模型，準確率達95%以上。

陳亮妤表示，糖尿病風險評估模型驗證過程共計40家診所參與，涵蓋北部7家、中部29家及南部4家院所，並包含都會型與偏鄉型診所。健康存摺APP將針對此40家診所糖尿病患者，提供個人化風險分析與衛教照顧建議，預計3月最新改版時正式上線。

石崇良說，未來AI工具不限於糖尿病，更會擴及高血壓、高血脂與慢性腎病等。目前全國已超過1200萬人下載健康存摺App，未來將進一步與「健康幣」結合，透過遊戲化與誘因設計，鼓勵民眾落實生活型態改變，真正將數據轉化為行為改變。