快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

雲門舞集馬年新氣象 27週巡演馬不停蹄

中央社／ 台北4日電

雲門舞集馬年新氣象，藝術總監鄭宗龍宣告這一年將有27週都在巡演路上。下半年雲門將展開全球巡演，預計造訪8個國家、演出近30場，並將受邀重返柏林八月舞蹈節演出。

根據雲門舞集發布的新聞資料，今年雲門舞集演出足跡橫跨亞歐美，展現強大的文化穿透力，並首度受邀於多個重要藝術節演出。亞洲亮點包含於香港西九演藝戲曲中心演出「毛月亮」；並將首度受邀新加坡濱海藝術中心da:ns focus演出「定光」。

在歐洲的演出包含首度造訪的芬蘭赫爾辛基藝術節演出「十三聲」，受邀義大利都靈舞蹈節（Torinodanza festival）以及重返柏林八月舞蹈節（Tanz im August）。十月則將展開美國巡演，讓不同時期的作品在多重文化語境中與觀眾對話。

雲門劇場「春鬥 2026」將於6月登場，邀集來自屏東三地門排灣族編舞家巴魯．瑪迪霖（BaruMadiljin），轉化原住民族身體記憶；匈牙利編舞家維克多．塞里（Viktor Szeri），帶來歐洲當代表現性肢體；首度編創劇場作品的林品碩，探索舞者自身動作結構。三位創作者以不同視角回應當代身體經驗。

鄭宗龍今天表示，「春鬥」或許不是只有台灣的年輕創作者，也不是只有一個作品 ，「春鬥」希望也可以給像是林品碩這樣的藝術家 ，「我們給他們時間 ，然後他們慢慢一點點、一點點的把一個作品可以做到在舞台上呈現 。」鄭宗龍也希望同樣在世界各地不同的年輕的身體，能夠在「春鬥」被看見被珍惜。

國內演出行程上半年以鄭宗龍的兩部關鍵作品「一個藍色的地方」與「來」展開嘉義、高雄及台北巡演；下半年由國家文藝獎得主、雲門助理藝術總監李靜君設計的國際夏季舞蹈營揭開序幕，及8個國家的邀演，從排練場內的身體實務與能量延展至國內外舞蹈專業領域。

鄭宗龍 柏林 雲門舞集

延伸閱讀

蕭邦傳奇首度來台！旅歐鋼琴家廖馨華領軍 打造南台灣國際音樂新平台

全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》7月登國家戲劇院 早鳥優惠3月5日中午12點限時開賣

2026台灣運動文化展6到9日花博盛大登場！韓啦登台超過40位女神見面會

相關新聞

準備開搶！高鐵清明疏運列車5日0時開放訂票 6天提供1162班次

為滿足返鄉掃墓及因應各大型活動旅運需求，高鐵公司自4月2日至4月7日規畫清明假期疏運，期間加開191班次列車，總計6天提供1162班次的旅運服務；另自3月13日（五）至3月29日（日）連續3周實施周末短期增班，期間共增開78班次列車，明（5日）凌晨0時起開放購票。

未來1周2波冷空氣影響 周五起北東濕冷低溫僅16度

明天東北季風減弱，各地水氣減少、溫度回暖，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨水氣仍多，高山有零星降雪機率，短暫回溫後，周五至周日清晨再有東北季風增強，北東轉為濕涼，影響時間不長，周日白天就減弱，但下周一、二再接續另一波東北季風增強。

高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（...

別太晚吃早餐！醫引20年追蹤研究：延後進食恐增早逝風險

近年來「間歇性斷食」風靡全球，許多人為了養生或減重，習慣將第一餐延後到近中午才吃。不過，對於中高齡族群來說，這可能不是個好主意。醫師江守山引述國外最新醫學研究示警，早吃早餐有助於延年益壽；反之，若長輩的早餐時間越拖越晚，不僅可能擾亂睡眠，還會增加疲勞、憂鬱，甚至是早逝的風險。

吃橘子別再剝白絲 醫揭隱藏版「燃脂精華」：搭4食物讓脂肪大縮水

冬天吃橘子，你是不是習慣將果肉上那層白色的絲剝得一乾二淨才肯入口？減重醫師蕭捷健指出，這層常被嫌棄的白絲其實蘊含著價值極高的燃脂精華，不僅能幫助白色脂肪分解，還能校正生理時鐘，堪稱是年後甩肉的超級神隊友。

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或是任由窗外路燈、電視待機燈光照進臥室。然而，這些看似微弱且無害的光源，可能正在暗中吞噬你的心血管健康！復健科醫師王思恒警示，夜間睡眠環境的光線暴露越多，罹患心臟相關疾病的風險就越高，心衰竭風險甚至激增逾5成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。