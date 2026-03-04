雲門舞集馬年新氣象 27週巡演馬不停蹄

雲門舞集馬年新氣象，藝術總監鄭宗龍宣告這一年將有27週都在巡演路上。下半年雲門將展開全球巡演，預計造訪8個國家、演出近30場，並將受邀重返柏林八月舞蹈節演出。

根據雲門舞集發布的新聞資料，今年雲門舞集演出足跡橫跨亞歐美，展現強大的文化穿透力，並首度受邀於多個重要藝術節演出。亞洲亮點包含於香港西九演藝戲曲中心演出「毛月亮」；並將首度受邀新加坡濱海藝術中心da:ns focus演出「定光」。

在歐洲的演出包含首度造訪的芬蘭赫爾辛基藝術節演出「十三聲」，受邀義大利都靈舞蹈節（Torinodanza festival）以及重返柏林八月舞蹈節（Tanz im August）。十月則將展開美國巡演，讓不同時期的作品在多重文化語境中與觀眾對話。

雲門劇場「春鬥 2026」將於6月登場，邀集來自屏東三地門排灣族編舞家巴魯．瑪迪霖（BaruMadiljin），轉化原住民族身體記憶；匈牙利編舞家維克多．塞里（Viktor Szeri），帶來歐洲當代表現性肢體；首度編創劇場作品的林品碩，探索舞者自身動作結構。三位創作者以不同視角回應當代身體經驗。

鄭宗龍今天表示，「春鬥」或許不是只有台灣的年輕創作者，也不是只有一個作品 ，「春鬥」希望也可以給像是林品碩這樣的藝術家 ，「我們給他們時間 ，然後他們慢慢一點點、一點點的把一個作品可以做到在舞台上呈現 。」鄭宗龍也希望同樣在世界各地不同的年輕的身體，能夠在「春鬥」被看見被珍惜。

國內演出行程上半年以鄭宗龍的兩部關鍵作品「一個藍色的地方」與「來」展開嘉義、高雄及台北巡演；下半年由國家文藝獎得主、雲門助理藝術總監李靜君設計的國際夏季舞蹈營揭開序幕，及8個國家的邀演，從排練場內的身體實務與能量延展至國內外舞蹈專業領域。