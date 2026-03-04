吃橘子別再剝白絲 醫揭隱藏版「燃脂精華」：搭4食物讓脂肪大縮水

冬天吃橘子，你是不是習慣將果肉上那層白色的絲剝得一乾二淨才肯入口？減重醫師蕭捷健指出，這層常被嫌棄的白絲其實蘊含著價值極高的燃脂精華，不僅能幫助白色脂肪分解，還能校正生理時鐘，堪稱是年後甩肉的超級神隊友。

蕭捷健醫師在臉書粉專發文衛教，這層包覆在橘子果肉上的白絲，學名叫做「橘絡（Albedo）」。裡面藏有一種非常強大的黃酮類化合物——「川陳皮素（Nobiletin）」，其濃度高得驚人，遠遠超過橘子果肉本身的含量。

根據科學研究顯示，當研究人員餵食小鼠超肥胖的高脂飲食時，有額外補充「川陳皮素」的小鼠，體內負責生理時鐘的核心基因（如BMAL1和RORs）竟被重新活化。更驚人的是，在顯微鏡下觀察特定細胞與組織指標，發現其脂質堆積大幅下降了約40%。蕭捷健解釋，川陳皮素並不是直接把脂肪搬走，而是強力活化了人體內最重要的燃脂酵素「ATGL（脂肪甘油三酯脂肪酶）」，讓吃高油飲食的小鼠肚子上的白色脂肪不僅總重量減輕，連單顆脂肪細胞都被「擠乾縮小」了。

不過，想靠吃橘絡來燃脂，還少不了一個關鍵要素。蕭捷健點出，川陳皮素雖然功效強大，但它必須仰賴我們腸道內的「好菌」進行加工，才能順利轉化成具備高活性的代謝物。如果你的腸道缺乏這些益生菌，這些珍貴的燃脂精華吃下肚後，最終也只能原封不動地被排出體外。

為此，蕭捷健醫師建議民眾，平時也應多攝取「豆類、綠香蕉、青木瓜以及冰心地瓜」來養腸道好菌，為身體打造優良的地下精華加工廠。透過這些富含抗性澱粉與膳食纖維的食物，能有效幫助腸道菌群提煉抗發炎、促進脂肪代謝的精華。