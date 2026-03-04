快訊

別太晚吃早餐！醫引20年追蹤研究：延後進食恐增早逝風險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，早吃早餐有助於延年益壽；若長輩隨著年紀增長而將早餐時間延後，恐面臨較高的疲勞、憂鬱及早逝風險。示意圖／Ingimage
醫師指出，早吃早餐有助於延年益壽；若長輩隨著年紀增長而將早餐時間延後，恐面臨較高的疲勞、憂鬱及早逝風險。示意圖／Ingimage

近年來「間歇性斷食」風靡全球，許多人為了養生或減重，習慣將第一餐延後到近中午才吃。不過，對於中高齡族群來說，這可能不是個好主意。醫師江守山引述國外最新醫學研究示警，早吃早餐有助於延年益壽；反之，若長輩的早餐時間越拖越晚，不僅可能擾亂睡眠，還會增加疲勞、憂鬱，甚至是早逝的風險。

江守山醫師在臉書專頁分享了一項由麻省總醫院布里格姆醫院（Mass General Brigham）團隊進行、並發表於《通訊醫學》（Communications Medicine）期刊的大型研究。該研究針對2,945名年齡介於42至94歲的英國成人進行了超過20年的長期追蹤，並詳細分析了他們的飲食數據與血液樣本。

研究團隊發現，隨著年紀增長，人類的飲食習慣往往會發生變化，最常見的現象就是將一天的「第一餐」與「最後一餐」往後推遲。專家指出，將早餐延後的行為，會連帶縮短一整天的「進食窗口（eating window）」。當進食時間過於壓縮或往睡前集中，身體便無法在就寢前獲得充足的時間來消化食物，進而嚴重干擾夜間的睡眠品質。

長期追蹤的數據顯示，相較於那些從年輕到老都堅持「早吃早餐」的人，習慣晚吃早餐的長者，除了早逝比例較高之外，也更容易罹患憂鬱症或出現慢性疲勞。

不過，江守山醫師特別點出這項研究的關鍵反思：研究人員認為，疲勞與憂鬱可能才是導致長輩「晚吃早餐」的元凶，而非單純的結果。換言之，太晚吃早餐或許不會直接誘發這些疾病，但它卻是一個極為重要的「健康警訊」，暗示著該名長者的整體身心狀況正在走下坡。

基於這項長達20年的科學證據，研究人員也呼籲，若老年人正在執行那些需要將早餐延後到上午較晚時段的「間歇性斷食計畫」（如常見的168斷食），應該要重新審慎評估，以免養生不成，反而對生理時鐘與心血管健康造成負擔。

