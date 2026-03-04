快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

聯合新聞網／ 綜合報導
最新醫學研究指出，睡覺時若長期暴露在路燈、小夜燈或電子產品的微光中，會打亂生理節律，使心衰竭與心肌梗塞等心血管疾病風險大幅增加。示意圖／Ingimage
最新醫學研究指出，睡覺時若長期暴露在路燈、小夜燈或電子產品的微光中，會打亂生理節律，使心衰竭與心肌梗塞等心血管疾病風險大幅增加。示意圖／Ingimage

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或是任由窗外路燈、電視待機燈光照進臥室。然而，這些看似微弱且無害的光源，可能正在暗中吞噬你的心血管健康！復健科醫師王思恒警示，夜間睡眠環境的光線暴露越多，罹患心臟相關疾病的風險就越高，心衰竭風險甚至激增逾5成。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」指出，這項於2025年發表在權威醫學期刊《JAMA Network Open》的大型前瞻性研究，分析了英國生物資料庫（UK Biobank）中近9萬名成人的健康數據。為了確保數據精準，研究團隊並非單靠傳統的「問卷調查」，而是讓受試者連續一週在手腕配戴光感測器，實際記錄他們日夜接觸的光線強度，累積了高達1,300萬小時的光照客觀資料，並進行長達9.5年的後續追蹤。

研究團隊將受試者依據「夜間光照量」由暗到亮分為四組。結果發現，與夜間處於「最暗環境」的族群相比，處於「最亮環境」的族群罹患5大心血管疾病的風險顯著攀升：

心衰竭風險： 增加 56%

心肌梗塞風險： 增加 47%

冠狀動脈疾病風險： 增加 32%

心房顫動風險： 增加 32%

中風風險： 增加 28%

研究更指出，這呈現出明顯的「劑量反應關係」，也就是說，夜間接觸的光線越多，患病風險就跟著水漲船高。而且，這些驚人的數據是已經排除了年齡、性別、運動量、飲食習慣與抽菸喝酒等干擾變數後的結果。

許多人或許會質疑：「環境太亮本來就會導致睡不好，睡不好自然傷心臟，所以罪魁禍首是睡眠品質吧？」對此，研究團隊進一步將「睡眠時長」與「睡眠效率」納入校正。結果顯示，即便排除了睡眠品質不佳的因素，夜間光照與多數心血管疾病的關聯性依然顯著存在。這意味著，光線本身對生理時鐘與代謝的影響，不容小覷。

雖然這是一份觀察性研究，尚無法直接斷定夜間光照與心臟病的絕對因果關係（例如日夜顛倒的排班工作者本身壓力也較大），但結合過去關於晝夜節律的科學證據，專家仍強烈建議大眾應著手改善睡眠環境。

現代人可以從簡單的步驟開始，例如換裝遮光窗簾睡前徹底關掉不必要的電子設備，以及避免強光直射床鋪。不過王思恒也貼心提醒，若家中是有跌倒風險的長輩，為了安全起見，留一盞低亮度的地燈或感應式夜燈，仍是首要考量。

風險 心血管疾病 冠狀動脈 心肌梗塞 睡眠

相關新聞

高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（...

別太晚吃早餐！醫引20年追蹤研究：延後進食恐增早逝風險

近年來「間歇性斷食」風靡全球，許多人為了養生或減重，習慣將第一餐延後到近中午才吃。不過，對於中高齡族群來說，這可能不是個好主意。醫師江守山引述國外最新醫學研究示警，早吃早餐有助於延年益壽；反之，若長輩的早餐時間越拖越晚，不僅可能擾亂睡眠，還會增加疲勞、憂鬱，甚至是早逝的風險。

吃橘子別再剝白絲 醫揭隱藏版「燃脂精華」：搭4食物讓脂肪大縮水

冬天吃橘子，你是不是習慣將果肉上那層白色的絲剝得一乾二淨才肯入口？減重醫師蕭捷健指出，這層常被嫌棄的白絲其實蘊含著價值極高的燃脂精華，不僅能幫助白色脂肪分解，還能校正生理時鐘，堪稱是年後甩肉的超級神隊友。

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」

藝人許維恩今坦承先前確診乳癌，雖然沒有家族史，但健檢發現後，腫瘤變化速度極快，雖僅是單側確診，她基於健康考量，果斷進行雙邊乳房切除與重建手術。台北榮總副院長曾令民表示，「切除不代表完全沒有風險」，因正常手術流程，會將大部分的乳腺組織移出，但仍會保留乳頭、乳暈等組織，並非百分之百移除，未來仍有復發機率，手術僅是將風險降低約9成。

台中44歲婦車禍送急診…意外揪出直腸長腫瘤 醫這1招保住直腸

台中44歲張姓婦人過數十年來身體無異狀，直到日前因車禍擦撞送急診，意外發現直腸後方竟有一顆約十公分直腸後腫瘤「腸尾囊腫」，張婦擔心惡化，經評估後接受機械手臂手術切除腫瘤，也保留直腸，大幅降低排尿、排便或性功能影響，讓她直呼「因禍得福」。

