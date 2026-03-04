睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或是任由窗外路燈、電視待機燈光照進臥室。然而，這些看似微弱且無害的光源，可能正在暗中吞噬你的心血管健康！復健科醫師王思恒警示，夜間睡眠環境的光線暴露越多，罹患心臟相關疾病的風險就越高，心衰竭風險甚至激增逾5成。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」指出，這項於2025年發表在權威醫學期刊《JAMA Network Open》的大型前瞻性研究，分析了英國生物資料庫（UK Biobank）中近9萬名成人的健康數據。為了確保數據精準，研究團隊並非單靠傳統的「問卷調查」，而是讓受試者連續一週在手腕配戴光感測器，實際記錄他們日夜接觸的光線強度，累積了高達1,300萬小時的光照客觀資料，並進行長達9.5年的後續追蹤。

研究團隊將受試者依據「夜間光照量」由暗到亮分為四組。結果發現，與夜間處於「最暗環境」的族群相比，處於「最亮環境」的族群罹患5大心血管疾病的風險顯著攀升： 心衰竭風險： 增加 56% 心肌梗塞風險： 增加 47% 冠狀動脈疾病風險： 增加 32% 心房顫動風險： 增加 32% 中風風險： 增加 28%

研究更指出，這呈現出明顯的「劑量反應關係」，也就是說，夜間接觸的光線越多，患病風險就跟著水漲船高。而且，這些驚人的數據是已經排除了年齡、性別、運動量、飲食習慣與抽菸喝酒等干擾變數後的結果。

許多人或許會質疑：「環境太亮本來就會導致睡不好，睡不好自然傷心臟，所以罪魁禍首是睡眠品質吧？」對此，研究團隊進一步將「睡眠時長」與「睡眠效率」納入校正。結果顯示，即便排除了睡眠品質不佳的因素，夜間光照與多數心血管疾病的關聯性依然顯著存在。這意味著，光線本身對生理時鐘與代謝的影響，不容小覷。

雖然這是一份觀察性研究，尚無法直接斷定夜間光照與心臟病的絕對因果關係（例如日夜顛倒的排班工作者本身壓力也較大），但結合過去關於晝夜節律的科學證據，專家仍強烈建議大眾應著手改善睡眠環境。

現代人可以從簡單的步驟開始，例如換裝遮光窗簾、睡前徹底關掉不必要的電子設備，以及避免強光直射床鋪。不過王思恒也貼心提醒，若家中是有跌倒風險的長輩，為了安全起見，留一盞低亮度的地燈或感應式夜燈，仍是首要考量。