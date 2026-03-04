快訊

台中44歲婦車禍送急診…意外揪出直腸長腫瘤 醫這1招保住直腸

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞大醫院大腸直腸外科主治醫師傅軍毓。圖／亞大醫院提供

台中44歲張姓婦人過往數十年來身體無異狀，直到日前因車禍擦撞送急診，意外發現直腸後方竟有一顆約十公分直腸後腫瘤「腸尾囊腫」，張婦擔心惡化，經評估後接受機械手臂手術切除腫瘤，也保留直腸，大幅降低排尿、排便或性功能影響，讓她直呼「因禍得福」。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師傅軍毓表示，婦人經急診腹部電腦斷層掃描檢查有異狀，緊急轉診到大腸直腸外科安排大腸鏡及核磁共振攝影，確認該腫瘤直徑長達10公分，且腫瘤已跟直腸壁緊貼，讓張婦驚呼「沒想到肚子裡有『拍咪ㄚ』」。

傅軍毓指出，「尾腸囊腫」是罕見的先天性病灶，常發生在中年女性，典型位置為直腸跟薦骨之間，多半沒有特殊症狀，但若長得很大則可能對周邊器官產生壓迫症狀，雖然腫瘤以良性居多，但少數體積太大的腫瘤，其內部會有惡性變化，一般都會建議手術切除為宜。

傅軍毓說明，經與病患及家屬討論後，為了將腫瘤從直腸後方剝離下來且不傷及直腸，並避免手術中腫瘤意外破裂，張婦接受機械手臂手術，僅在腹部留下4個小洞傷口，手術時間約2小時即順利完成，術後不僅完整取出腫瘤，同時也保留直腸。

傅軍毓強調，骨盆腔內手術由於空間狹小、解剖構造複雜，且周圍分布著重要的神經、血管與泌尿生殖器官，機械手臂可以多方向旋轉，模擬人類手腕動作，並可提供高解析度3D立體影像，大幅加強手術穩定度與精準度，可顯著降低出血量並縮短手術時間，有助保留重要神經與器官功能，減少排尿、排便或性功能的影響。

傅軍毓提醒，醫療手術科技日新月異，各種術式都有其優缺點，患者務必在術前與醫療團隊深入溝通討論，才能建立穩定醫病關係，創造雙贏局面。

張姓婦人日前因車禍擦撞送急診，經核磁共振診斷為直腸後方的腫瘤「腸尾囊腫」。圖／亞大醫院提供

