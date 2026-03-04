快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

5日短暫回暖 6日起東北季風接力報到

中央社／ 台北4日電
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，東北季風強弱變化配合華南水氣東移，不穩定天氣持續至周五。圖／聯合報系資料照片
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，東北季風強弱變化配合華南水氣東移，不穩定天氣持續至周五。圖／聯合報系資料照片

氣象署今天表示，明天各地回暖，普遍高溫為攝氏24至26度，6日東北季風增強，北部、東部及恆春半島有局部短暫雨，北台灣氣溫下降，而9日還有另一波東北季風接力報到。

中央氣象署預報員賴欣國今天告訴中央社記者，明天清晨受華南雲系、東北季風影響，西半部及東北部有短暫陣雨，白天起水氣減少，中南部平地轉為多雲的天氣，其他地區為偶爾降雨，而明晚基隆北海岸、東北部及中部山區須留意有局部較大雨勢。

6日東北季風增強，賴欣國表示，北部、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨，7日雨區縮減為基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，8日降雨範圍將再縮小。

9日另一波東北季風增強，10日持續受影響，賴欣國表示，以迎風面降雨為主，包括桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島，而11日後東北季風減弱，雨區剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島。

氣溫部分，賴欣國指出，明天白天各地溫度普遍回升到24至26度間，低溫約介於18到20度，他提到，6、7日北台灣氣溫下降，高溫約18至20度間，低溫約16度，而中南部高溫24至28度，低溫將降到16至18度，早晚溫差較大。

賴欣國表示，8日北台灣氣溫會將回升到22度，中南部則影響不大，到了9、10日因另外一波東北季風影響，北台灣高溫稍降，約18至20度，中南部高溫約24度。

至於近期高山是否有可能降雪，賴欣國表示，明天清晨海拔3500公尺以上高山，仍有機會零星下雪。

氣溫 氣象署 基隆 東北季風

延伸閱讀

不穩定天氣持續至周五 吳聖宇：周末冷空氣再來低溫探12度

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

相關新聞

高鐵取消一般團體95折優惠 4月27日起收全額票價

現行11名以上全票旅客搭乘台灣高鐵可享「一般團體」95折優惠，不過，高鐵已修訂旅客運送契約，3月30日起預訂4月27日（...

別太晚吃早餐！醫引20年追蹤研究：延後進食恐增早逝風險

近年來「間歇性斷食」風靡全球，許多人為了養生或減重，習慣將第一餐延後到近中午才吃。不過，對於中高齡族群來說，這可能不是個好主意。醫師江守山引述國外最新醫學研究示警，早吃早餐有助於延年益壽；反之，若長輩的早餐時間越拖越晚，不僅可能擾亂睡眠，還會增加疲勞、憂鬱，甚至是早逝的風險。

吃橘子別再剝白絲 醫揭隱藏版「燃脂精華」：搭4食物讓脂肪大縮水

冬天吃橘子，你是不是習慣將果肉上那層白色的絲剝得一乾二淨才肯入口？減重醫師蕭捷健指出，這層常被嫌棄的白絲其實蘊含著價值極高的燃脂精華，不僅能幫助白色脂肪分解，還能校正生理時鐘，堪稱是年後甩肉的超級神隊友。

睡覺留盞小夜燈？ 萬人研究曝：夜間光源恐讓心臟病風險飆升逾5成

許多人習慣在睡覺時留一盞小夜燈，或是任由窗外路燈、電視待機燈光照進臥室。然而，這些看似微弱且無害的光源，可能正在暗中吞噬你的心血管健康！復健科醫師王思恒警示，夜間睡眠環境的光線暴露越多，罹患心臟相關疾病的風險就越高，心衰竭風險甚至激增逾5成。

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」

藝人許維恩今坦承先前確診乳癌，雖然沒有家族史，但健檢發現後，腫瘤變化速度極快，雖僅是單側確診，她基於健康考量，果斷進行雙邊乳房切除與重建手術。台北榮總副院長曾令民表示，「切除不代表完全沒有風險」，因正常手術流程，會將大部分的乳腺組織移出，但仍會保留乳頭、乳暈等組織，並非百分之百移除，未來仍有復發機率，手術僅是將風險降低約9成。

台中44歲婦車禍送急診…意外揪出直腸長腫瘤 醫這1招保住直腸

台中44歲張姓婦人過數十年來身體無異狀，直到日前因車禍擦撞送急診，意外發現直腸後方竟有一顆約十公分直腸後腫瘤「腸尾囊腫」，張婦擔心惡化，經評估後接受機械手臂手術切除腫瘤，也保留直腸，大幅降低排尿、排便或性功能影響，讓她直呼「因禍得福」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。