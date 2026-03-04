5日短暫回暖 6日起東北季風接力報到

氣象署今天表示，明天各地回暖，普遍高溫為攝氏24至26度，6日東北季風增強，北部、東部及恆春半島有局部短暫雨，北台灣氣溫下降，而9日還有另一波東北季風接力報到。

中央氣象署預報員賴欣國今天告訴中央社記者，明天清晨受華南雲系、東北季風影響，西半部及東北部有短暫陣雨，白天起水氣減少，中南部平地轉為多雲的天氣，其他地區為偶爾降雨，而明晚基隆北海岸、東北部及中部山區須留意有局部較大雨勢。

6日東北季風增強，賴欣國表示，北部、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨，7日雨區縮減為基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，8日降雨範圍將再縮小。

9日另一波東北季風增強，10日持續受影響，賴欣國表示，以迎風面降雨為主，包括桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島，而11日後東北季風減弱，雨區剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島。

氣溫部分，賴欣國指出，明天白天各地溫度普遍回升到24至26度間，低溫約介於18到20度，他提到，6、7日北台灣氣溫下降，高溫約18至20度間，低溫約16度，而中南部高溫24至28度，低溫將降到16至18度，早晚溫差較大。

賴欣國表示，8日北台灣氣溫會將回升到22度，中南部則影響不大，到了9、10日因另外一波東北季風影響，北台灣高溫稍降，約18至20度，中南部高溫約24度。

至於近期高山是否有可能降雪，賴欣國表示，明天清晨海拔3500公尺以上高山，仍有機會零星下雪。