Google攜手健保署推出全球首創「AI健康網」 協助民眾健康管理
深耕台灣20年的 Google今天宣布將攜手衛福部與中央健康保險署等單位，推動全球首創的「AI健康網」計畫，讓台灣智慧醫療再進一步。Google表示，未來AI不僅用於醫院診療，更將成為民眾日常健康管理的重要工具，透過AI模型分析醫療資料與健康指標，民眾可更即時掌握自身健康狀況，提升預防醫學與健康管理能力。
Google台灣總經理林雅芳、Google Health健康策略解決方案總經理Amy McDonough、衛生福利部部長石崇良、中央健康保險署署長陳亮妤、數位人道協會創辦人潘人豪等人一同出席此「AI健康網」計畫活動。中央健康保險署預計今年3月起，在超過千萬人使用的「健康存摺」App中推出由Google Gemini驅動的AI衛教助理，在使用者明確授權同意的前提下，系統可依據臨床實證資料提供個人化健康建議，讓醫療服務從醫院場域延伸到民眾日常生活。
Google近年來已經和台灣多家台灣醫療機構合作，推動AI應用，包括：中國附醫率先導入MedLM模型，協助醫師制定更精準的癌症治療計畫、長庚醫院利用AI技術輔助乳癌超音波檢測、臺北醫學大學附設醫院則透過AI導入臨床工作流程自動化，緩解醫護人力不足的壓力。
