外送、線上遊戲成消費申訴大宗 消保官：協調角色陷兩難

近年消費型態快速變化，外送平台與線上遊戲成為消費申訴案件大宗。有消保官表示，這類案件數量多，但多數金額不高，外送平台通常透過退費方式處理，往往在第一次申訴就結案；真正進入第二次申訴與調解程序的案件比例並不高。不過在協調過程中，消保官常面臨消費者期待落差與業者不出席等問題，也成為實務處理上的一大挑戰。

新北市主任消保官王治宇指出，外送平台案件多與餐點內容、配送時間或食品品質有關，但責任歸屬往往不易釐清，可能涉及餐廳製作、外送員配送或平台管理等不同環節。例如有消費者反映餐後身體不適，要求平台賠償，但若缺乏醫療或鑑定證據，很難直接判定責任。多數情況下平台會以退費方式處理，消費者接受後便結案，「並不代表一定是誰對誰錯，只是協調後的結果」。

至於線上遊戲爭議，王治宇表示，常見類型包括帳號因使用外掛被永久停權、未成年子女盜刷信用卡購買遊戲點數，或玩家質疑遊戲抽獎機率不公平等。他提到，曾有玩家為證明遊戲機率不合理，花費高達600萬元進行抽獎實驗，引發社會關注。不過這類案件往往涉及跨境業者與遊戲演算法，政府單位也難以直接查證，「有些遊戲公司甚至設在國外，調查與舉證都非常困難」。

王治宇指出，消保官的角色並非裁判，而是協調者，但不少消費者誤以為申訴後就能討回全部損失，一旦調解結果未如預期，消保官反而可能遭到質疑或攻擊。「有些人會直接問我們相信誰，或認為消費者保護機制就應該站在自己這邊」，但實務上若缺乏證據或業者不同意調解，最終仍可能需要透過司法途徑解決。

他也坦言，部分案件出現「職業申訴人」現象，有些人利用業者怕麻煩的心理反覆申訴要求補償，甚至形成固定模式。「有些業者會私下提醒我們，某些申訴人經常利用制度要求賠償」，但若業者選擇和解退費，行政機關也難以介入判斷。

除了新型態消費糾紛外，王治宇也提到不少讓人印象深刻的案例。他表示，曾有大型健身房突然停業，部分會員一次購買長期課程或高額會籍，有人甚至一次預付數十萬元，業者倒閉後卻找不到負責人，消費者求償無門，只能透過申訴與法律途徑嘗試追回損失，但實際能拿回的金額往往有限。

王治宇也提到另一類常見案件，主要是高齡長者因網路廣告購買來路不明的壯陽或保健產品。有些業者透過AI合成影片或誇大療效的廣告吸引長者購買，許多長輩因身體需求或健康焦慮而不斷下單，甚至一次購買多筆產品，等到家人發現時，往往已經花費不少金錢。由於這類商品多為境外電商販售，款項很快轉往海外帳戶，加上部分長者不好意思向家人求助，等到申訴時往往已經過了很長時間，金流也早已流向國外，追回款項相當困難。

王治宇表示，消費申訴制度仍是多數消費糾紛最有效的解決途徑，每年全台有超過一半的消費爭議透過協調機制化解，讓民眾免於進入繁複的訴訟程序。但隨著跨境電商、網路購物及AI推薦消費等新型態交易增加，未來消費爭議類型也會持續變化，消保制度仍需不斷調整與因應。