放寬外籍家庭幫傭快了？洪申翰：時間到就公布

賴總統去年拋出將鬆綁讓獨生子女家庭也能聘外籍家庭幫傭，行政院長卓榮泰日前則說，政策已在最後研擬階段。勞動部長洪申翰今表示，將從民眾實際需求、優先考慮弱勢處境、降低本勞影響3方向規畫，「時間到，就跟社會（大眾）公布」。

賴總統去年九月接受媒體專訪時拋鬆綁一孩家庭也能聘雇外籍幫傭，釋出婦女勞動力。但此政策方向遭民間團體批評，若貿然放寬外籍家庭幫傭，將導致公共托育服務倒退回家庭化，與公托政策背道而馳，也將衝擊照顧人員就業機會，更大大削弱了「0到6歲國家一起養」目標。

有關放寬外籍家庭幫傭聘僱資格，洪申翰說，目前勞動部正在積極研議，且已經進到最後階段，將從民眾實際需求、優先考慮弱勢處境、盡力降低本勞衝擊來做規畫，由於外籍幫傭政策涉及其他部會，時間到，就會跟社會（大眾）公布。