多喝水、少喝牛奶…新版飲食指引草案預告 成年人一天至少喝2700CC

國人含糖飲料攝取量偏高，長期與肥胖、糖尿病等慢性病風險息息相關，國健署長沈靜芬表示，未來在推動健康飲食政策上，將持續以「少糖、少加工」為重要方向。備受關注的新版「國人飲食指南」目前已有進展，草案已於3月3日完成預告並對外公布，有不少變動，呼應全球永續與健康飲食方向。

沈靜芬指出，新版「國人飲食指南」陸續收集意見後，接下來持續召開專家會議，待正式定版才會公告。新版內容與現行版本最大差別，包括新增「水章節」，訂定液體量，18歲以上成人每日最少喝2700ml，包含水分。豆魚蛋肉類也提高攝取分量，從每日3至8分增為3至13分，另考量素食者的需求，提供素食版飲食指標與指南等。

響應3月4日世界肥胖日響應世界肥胖日，沈靜芬提醒，「身體活動量不足」與「不健康飲食」是造成體重過重與肥胖的主要原因，特別是過度攝取加工食品。如果能確實執行紀錄飲食習慣，即打造可長期融入日常的飲食管理、血糖控制、維持標準體重與腰圍等，預防慢性疾病。

沈靜芬說，「我的餐盤」就是重要飲食指引之一，其核心概念是透過比例概念幫助民眾掌握均衡飲食，包括蔬菜水果、全穀雜糧及蛋白質食物等比例分配。國健署今年也將配合「健康幣」政策推出Health Go健康管理APP，整合健保署的「健保快易通」APP，擴大點數效益。

這項APP除了可紀錄身體活動並與健康幣兌換機制結合，也提供飲食紀錄與熱量計算功能，民眾可以透過系統檢視自己的飲食是否符合「我的餐盤」原則，並取得相關營養知識，協助建立長期健康管理習慣。

民眾的日常飲食隱藏高油鹽糖風險，沈靜芬建議，要掌握「避免含糖飲料」、「盡量選擇原型食物」的重點，若食物已難以辨識原本樣貌，通常代表加工程度較高，往往也可能隱含過多的糖、油與鹽，容易在不知不覺中攝取過多熱量。

為了讓民眾在購買食品時能更快速判斷健康程度，國健署正推動食品外包裝「前標示」（Front-of-Pack, FOP）制度，未來可能採用紅、黃、綠三色標示，提醒食品中的糖、鹽等營養成分高低。

沈靜芬表示，目前專家會議已完成，對於糖與鹽的紅黃綠標示界定標準已形成共識。後續仍需由食藥署與食品業者進一步溝通，初期將先採宣導與鼓勵方式推動，逐步引導業者在食品包裝上導入標示制度，讓消費者能更直覺地掌握資訊，做出更健康的飲食選擇。